Trois recrues productives en défensive

Le trophée Calder n'a été remporté que quatre fois par un défenseur depuis 1990, dans la Ligue nationale de hockey.

Nous pourrions cependant voir un cinquième défenseur réussir pareil exploit, en 2017-2018.

Bien qu'il soit encore très tôt dans la campagne, trois arrières ont très bien fait jusqu'ici offensivement.

Il s'agit de Will Butcher (9 points), des Devils du New Jersey, Mikhail Sergachev (8 points), du Lightning de Tampa Bay et Charlie McAvoy (7 points), des Bruins de Boston.

Deux attaquants seulement ont présenté des chiffres semblables jusqu'ici en attaque, soit Clayton Keller (8 points), des Coyotes de l'Arizona, et Nico Hischier (7 points), des Devils du New Jersey.

Statistiques des défenseurs de première année