Sous les projecteurs pour les bonnes raisons

Les trois dernières semaines ont été de véritables montagnes russes pour Gabriel Ouellet.

Bien dans l’anonymat, le demi défensif du Rouge et Or de l’Université Laval a été projeté sous les feux de la rampe pour des raisons diamétralement opposées. Avec quatre interceptions et des records d’équipe et d’U Sports à la clef, il a joué les héros samedi dans une victoire de 22-0 face aux Carabins de l’Université de Montréal, ce qui lui a valu la visite des scribes après le match.

Le 24 septembre, après une victoire de 12-8 face aux Stingers de Concordia, il s’était aussi retrouvé sous les projecteurs à la suite d’un plaqué controversé à l’endroit du quart-arrière Trenton Miller qui filait vers la zone des buts tard au troisième quart. Des commentaires de toutes sortes ont déferlé sur les médias sociaux avant que le commissaire du RSEQ Benoît Doloreux ne le blanchisse quelques jours plus tard.

Inquiétude

«Ça serait mentir de dire que tout s’est bien passé dans les jours suivant le match contre Concordia, a confié Ouellet. J’étais un peu inquiet, même si je savais très bien que je n’avais pas de mauvaises intentions et que je n’avais pas tenté de blesser Miller. La décision du commissaire m’a fait du bien.»

Inactif depuis ce match, Miller a subi une commotion cérébrale quand sa tête a heurté le sol après le contact avec Ouellet. Les caméras du Rouge et Or ont permis au commissaire de constater qu’il n’y avait pas eu de plaqué à la tête.

«Ce n’est jamais le fun de se retrouver dans les médias pour des actes répréhensibles, a indiqué le produit des Élans de Garneau. D’autres angles que celui du télédiffuseur ont prouvé que je n’avais pas frappé le joueur de Concordia à la tête. Tu ne veux jamais blesser un adversaire. Je n’aime pas beaucoup la visibilité, mais c’est le fun, maintenant, de me retrouver de nouveau dans les médias pour une raison positive.»

«Un bon athlète»

Glen Constantin se réjouissait pour son joueur. « Il est discipliné dans ses couvertures, il se prépare bien et c’est un bon athlète, a souligné l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Il n’avait pas à se blâmer pour la blessure du quart-arrière de Concordia. Il a empêché un touché et il a été blanchi. Ce n’est pas le vilain que certains ont tenté de dépeindre. On l’a encadré pendant la semaine suivant le match contre Concordia.»

Rouge et Or et Stingers se retrouveront vendredi dans la métropole à l’occasion du dernier match de la saison régulière. Avec une victoire, Laval s’assurerait du championnat.