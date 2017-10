Nikita Scherbak rappelé?

L'attaquant Nikita Scherbak connaît un très bon début de saison avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, et pourrait être rappelé par les Canadiens de Montréal.

Le Russe de 21 ans, qui a récolté au moins un point à chacune de ses six sorties depuis le début de la campagne, a en effet été laissé de côté, dimanche, face aux Bruins de Providence.

D'ailleurs, l'attaquant Michael McCarron a lui aussi subi le même sort. Il pourrait donc également être rappelé par le Tricolore.

En six matchs cette saison, Scherbak a marqué un but et récolté huit mentions d'aide. Il a connu son match le plus productif contre les Devils de Binghamton, avec trois aides.

De son côté, McCarron a récolté quatre points, dont deux buts, en six affrontements.