Mickey Callaway serait l’homme des Mets

Les Mets de New York seraient sur le point d’annoncer la nomination de Mickey Callaway à titre de gérant.

Le quotidien «New York Post» a rapporté l’information, dimanche. Les deux parties en seraient à finaliser les détails de l'entente. Plusieurs équipes, dont les Phillies de Philadelphie, discutaient avec Callaway.

Callaway a œuvré au poste d’entraîneur des lanceurs au cours des cinq dernières saisons avec les Indians de Cleveland.

L'homme de 42 ans a disputé 40 matchs entre 1999 et 2004 avec les Devil Rays de Tampa Bay, les Angels d’Anaheim et les Rangers du Texas. Il a conservé un dossier de 4-11 et une moyenne de points mérités de 6,27.