Masters féminin : la bataille pour le trône est ouverte

Le Masters féminin peut rapporter gros cette année, où six des huit participantes peuvent encore prétendre terminer l'année à la place de N.1 mondiale occupée actuellement par Simona Halep, et la bataille pour le trône s'est ouverte dimanche à Singapour, où Muguruza et Pliskova ont marqué les premiers points.

Venus Williams, pour son retour dans le tournoi huit ans après sa précédente participation, a fait les frais de la puissance et la vitesse d'exécution de la Tchèque Karolina Pliskova, N.3 mondiale, qui a débordé l'Américaine en ouverture du Masters 6-2, 6-2.

L'expérience de l'aînée des soeurs Williams, 37 ans, double finaliste en Grand Chelem cette année à l'Open d'Australie puis à Wimbledon, n'a pas suffi.

Après Pliskova, Garbine Muguruza a fait très bonne impression dans ce groupe blanc. L'Espagnole a dominé la jeune Lettone Jelena Ostapenko, l'une des novices de l'épreuve à 20 ans (N.7), 6-3, 6-4.

Pour la N.2 mondiale, qui a occupé le trône au mois de septembre, le récupérer «est un objectif important, on ne va pas se mentir».

Dans l'autre groupe, le rouge, qui commence lundi, Halep devra tenir le choc contre l'Ukrainienne Elina Svitolina (N.4), la Française Caroline Garcia (N.8), la seule joueuse du lot à ne pas pouvoir briguer la place de N.1, et la Danoise

Caroline Wozniacki, ex-N.1 mondiale (aujourd'hui N.6), qui participera à 27 ans à son cinquième Masters, dont elle a été finaliste en 2010 et demi-finaliste en 2009 et 2014.

«Je joue mieux quand je ne pense pas à la place de N.1 et j'ai acquis beaucoup d'expérience cette année. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même en me concentrant sur ce que je dois faire à chaque match», a expliqué Halep, qui ouvre lundi contre Caroline Garcia.

Une manière d'évacuer la pression pour la Roumaine, qui en est à son quatrième Masters, un tournoi dont elle a été finaliste en 2014.

Dans une année où cinq joueuses ont déjà occupé la première place mondiale (Angelique Kerber, Serena Williams, Pliskova, Muguruza et Halep), le tournoi s'annonce plus ouvert que jamais.