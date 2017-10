Les porteurs de ballon tombent au combat

Seul bémol dans la victoire, le Rouge et Or a perdu les services de deux porteurs de ballon.

Christopher Amoah est tombé au combat dès le deuxième jeu du match en raison d’une blessure à une cheville et la recrue Luca Perrier s’est blessée en deuxième demie. Le Rouge et Or était déjà privé de son partant Vincent Alarie-Tardif, qui s’est blessé à une cheville dès le premier jeu du match à Sherbrooke le 7 octobre. Pour ce dernier, on parlait d’une absence de deux à trois semaines.

«Il va falloir puiser dans l’écurie, a illustré le coordonnateur offensif Justin Éthier. Certains porteurs vont se faire servir un cadeau sur un plateau d’argent. Tous les porteurs travaillent fort depuis le début de la saison et je ne peux pas me plaindre. On croit que Vincent pourra revenir au jeu bientôt.»

Utilisé après la blessure à Amoah, Alexis Côté a par la suite cédé son poste à Perrier avant de revenir au jeu quand la recrue s’est blessée à son tour. « En termes de vitesse et d’explosion, Alex n’a rien à envier à Amoah et Alarie-Tardif, mais il doit travailler en protection de passe, a souligné Éthier pour expliquer sa décision de retirer Côté. Il a commis quelques erreurs en partant et c’est pourquoi on a embarqué Luca, mais Alex est revenu en force. C’est normal qu’il éprouve certains problèmes en protection puisqu’il voit moins d’action à l’entraînement. »

Vincent Breton-Robert et Philippe Lessard-Vézina complètent le groupe de porteurs de ballon. Les deux recrues n’ont pas encore revêtu l’uniforme cette saison.

«Il peut faire mieux»

Hugo Richard n’a pas disputé son meilleur match en ne complétant que 17 de ses 31 passes pour 150 verges. Il a loupé ses six premières tentatives. Le produit des Cheetahs de Vanier a lancé une passe de touché et a été victime d’une interception réussie par François Hamel, qui a réalisé un beau jeu en plongeant.

«Hugo a bien géré le match, mais il peut faire mieux, a résumé l’entraîneur-chef Glen Constantin. Après quelques courses, il a semblé moins nerveux.»

Richard a amassé 46 verges et un touché en huit courses.