Les Packers ne font pas le poids sans Aaron Rodgers

Le quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a cumulé 331 verges de gains aériens pour aider les siens à défaire les Packers de Green Bay au compte de 26-17, dimanche au Lambeau Field.

Brees a complété 27 de ses 38 passes pour un touché et deux interceptions. Il a rejoint Brandon Coleman pour le majeur sur un jeu de 22 verges, en plus de traverser lui-même la ligne des buts à la suite d’une course d’une verge au quatrième quart.

Mark Ingram a également bien fait pour les Saints (4-2), parcourant 105 verges en 22 courses, dont une a mené à un touché.

Du côté des Packers (4-3), Brett Hundley a peiné en l’absence d’Aaron Rodgers. Il a réussi seulement 12 de ses 25 tentatives de passe pour 87 verges et une interception. Il a toutefois réussi un touché au sol.

Le porteur de ballon Aaron Jones a pour sa part réussi un jeu de 46 verges pour ajouter six points au tableau.