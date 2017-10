Les cinq possibles joueurs autonomes à surveiller pour 2018

Le contrat de l’attaquant John Tavares vient à échéance à la fin de cette saison. Est-ce que le joueur vedette décidera de rester avec les Islanders de New York ou choisira-t-il de mettre son talent à la disposition d’une autre équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH)?

La cuvée des joueurs autonomes de 2018 contient plusieurs noms intéressants comme ceux de Joe Thornton, Rick Nash et des jumeaux Sedin. Cependant, plusieurs jeunes joueurs seront particulièrement attirants. Voici le top-5 des meilleurs joueurs autonomes sans compensation qui pourraient être disponibles à la fin de la campagne.

John Tavares, Islanders de New York (salaire actuel : 5,5 millions $)

Du lot, Tavares représente le plus gros morceau. Des spéculations font surface depuis plus d’un an concernant la possible destination du capitaine des Islanders. Le joueur de centre est lié depuis longtemps à l’équipe de New York mais les problèmes d’amphithéâtre pourraient affecter sa décision. Tavares pourrait être tenté de s'entendre avec une équipe revendiquant de meilleures chances de soulever la Coupe Stanley.

James van Riemsdyk, Maple Leafs de Toronto (salaire actuel : 4,2 millions $)

Van Riemsdyk a été un bonne affaire pour Toronto. Depuis qu’il est arrivé dans la LNH, l’attaquant de 28 ans n’a jamais testé le marché des joueurs autonomes. Il pourra le faire au meilleur moment de sa carrière et, pour cette raison, plusieurs formations seront intéressées. Son tir et son gabarit pourraient grandement aider une équipe ayant besoin d’une présence devant le filet adverse.

Kyle Turris, Sénateurs d’Ottawa (salaire actuel : 3,5 millions $)

Turris est un excellent centre tirant son épingle du jeu dans les deux côtés de la patinoire et il n’est présentement pas payé à sa juste valeur. Il devrait obtenir une augmentation significative lorsqu’il deviendra joueur autonome. Turris peut évoluer sans problème à titre de premier ou deuxième centre d’une formation. Si les Sénateurs souhaitent le garder, ils devront lui offrir une généreuse somme d’argent.

Cam Atkinson, Blue Jackets de Columbus (salaire actuel : 3,5 millions $)

Atkinson a augmenté considérablement sa production offensive durant les deux dernières saisons et ça pourrait lui être utile. Malgré son petit gabarit, l’attaquant possède énormément de vitesse et d’agilité. Les Blue Jackets voudront assurément s’entendre avec lui, mais ils devront lui offrir une augmentation.

John Carlson, Capitals de Washington (salaire actuel : 4 millions $)



Carlson sera le meilleur défenseur qui deviendra joueur autonome au terme de la saison. En plus d’être droitier, l’Américain peut être employé au sein des deux premiers duos défensifs. Les Capitals versent déjà plus de cinq millions par saison à trois défenseurs. Dans cette optique, pourront-ils s’offrir les services d’un arrière de la trempe de Carlson?

