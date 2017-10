Les 5 meilleures recrues après 2 semaines

La saison 2017-2018 de la Ligue nationale de hockey n’est vieille que de deux semaines et certaines recrues font déjà écarquiller les yeux.

D’ailleurs, ce qui est impressionnant jusqu’ici, c’est que trois des cinq meilleurs pointeurs chez les joueurs de première année après sept ou huit matchs sont des défenseurs.

Les voici en date de dimanche soir :

1- Will Butcher, Devils du New Jersey

Le produit de l’Université de Denver, qui a tourné le dos à l’Avalanche du Colorado cet été, est en train de donner raison au directeur général Ray Shero de lui avoir consenti un contrat de deux ans d’une valeur de 7,5 millions $.

Au New Jersey, le défenseur de 22 ans a amassé neuf aides en huit matchs. À sa première rencontre dans la ligue, face à l’équipe qui l’a repêché, il a récolté trois aides. Il s’agissait de son premier de trois matchs de plus d’un point.

L’entraîneur-chef des Devils John Hynes lui confie jusqu’à 19 minutes de temps de glace et n’hésite pas à lui faire confiance sur les unités spéciales. Il n’a pas encore enfilé l’aiguille, mais on sent que le moment viendra. Il a logé cinq lancers au filet des Sharks de San Jose, vendredi dernier.

Dire que les Canadiens de Montréal n’ont pas manifesté d’intérêt à son endroit durant l’été...

2- Clayton Keller, Coyotes de l’Arizona

Après avoir disputé trois rencontres dans le désert l’an dernier, la septième sélection du repêchage mène toutes les recrues dans la colonne des buts avec un cumulatif de six en huit parties jouées. Ce total représente 33,3% de la production globale des Coyotes.

De plus, l’attaquant de 19 ans a une moyenne de 3,75 lancers et un temps de glace de 19:40 par match. S’il maintient la cadence, il pourrait certainement être un candidat logique pour s’approprier le trophée Calder.

3- Mikhail Sergachev, Lightning de Tampa Bay

On se demandait si le défenseur russe pouvait bien éclore cette année après avoir évolué dans la Ligue de l’Ontario, l’an passé. L’expérience est concluante après neuf rencontres.

Le choix de premier tour (neuvième au total) des Canadiens en 2016 s’est amené au Ligtning en retour du talentueux Jonathan Drouin et il contribue à la feuille de pointage de façon régulière. L’ancien des Spitfires de Windsor a inscrit neuf buts points, dont trois buts, depuis le début de la saison avec un rendement de +3.

Sergachev vient de coller trois matchs de deux points consécutifs. Le directeur général Steve Yzerman doit être satisfait de son coup!

4- Nico Hischier, Devils du New Jersey

Le premier joueur appelé au podium au dernier encan de la LNH, le Suisse fait partie du noyau de jeunes joueurs qui ont relancé les Devils.

Hischier vient de récolter sept points, dont cinq aides en huit rencontres. Le joueur de centre a aussi maintenu une moyenne de 40,8 % dans les cercles de mises au jeu au centre du premier trio complété par Taylor Hall et Drew Stafford.

5- Charlie McAvoy, Bruins de Boston

Choix de premier tour des Bruins (16e au total) en 2016, l’arrière de 6 pi 208 livres répond tout à fait aux attentes et s’intègre bien au style de jeu des Bostoniens. En plus d’avoir inscrit sept points en autant de matchs, le produit de Boston University a distribué 11 coups d’épaule.

En moyenne, il est sur la glace pendant 21:03 par match.