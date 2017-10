Le portrait des éliminatoires en MLS

La saison 2017 de la MLS s’est terminée sur un «decision day» endiablé, dimanche, à la suite duquel le portrait des éliminatoires a pu être établi.

Ainsi, il est confirmé que le Toronto FC (1er rang au classement) et le New York City FC (2e rang) éviteront les matchs de barrage dans l’Est, alors que les Timbers de Portland (1er rang) et les Sounders de Seattle (2e rang) bénéficieront du même privilège dans l’Ouest.

Parmi les perdants de la journée, on retrouve les Whitecaps de Vancouver, qui, après une défaite contre les Timbers de Portland, ont glissé du premier au troisième rang dans l’Ouest. Ils seront donc forcés de passer par les matchs de barrage, où un duel contre les Earthquakes de San Jose les attend.

L’autre match de barrage dans l’Ouest mettra aux prises le Dynamo de Houston et le Sporting de Kansas City.

Dans l’Est, le Fire de Chicago et les Red Bulls de New York s’affronteront en barrage dans un affrontement qui promet, même chose pour le duel qui opposera le Crew de Columbus à Atlanta United, qui réussit ainsi l’exploit d’atteindre les éliminatoires dès sa première année en MLS.

Les rencontres de barrages auront lieu les 25 et 26 octobre. Les demi-finales de conférence seront ensuite disputées sous le format «aller-retour» : les premières parties seront disputées les 29 et 30 octobre et les matchs-retour auront lieu le dimanche suivant.

Les éliminatoires de la MLS seront d’ailleurs diffusées à TVA Sports.