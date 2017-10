Le Bayern et Thomas Müller dans l'attente

Le Bayern Munich attend toujours de savoir si Thomas Müller, capitaine en l'absence de Manuel Neuer, pourra participer à la double confrontation face au RB Leipzig, en Coupe et en Championnat, après la blessure du milieu de terrain international allemand.

Touché samedi aux ischio-jambiers lors de la victoire devant Hambourg (1-0), Müller était entré à la pause à la place d'un James Rodriguez (46e) peu convaincant et averti par un carton jaune, mais n'avait pas tenu dix minutes avant de céder sa place, à son tour, à Thiago Alcantara (55e). Non sans avoir délivré une passe décisive pour le but de Corentin Tolisso (52e).

«J'ai un souci à mon ischio droit», avait-il lâché, morose, aux journalistes avant des examens plus poussés prévus dimanche.

Déjà privés de leur capitaine et gardien de but, qui ne sera pas de retour avant 2018 en raison d'une lésion osseuse au pied gauche, les Bavarois pourraient donc devoir se passer de leur vice-capitaine au moment d'aborder une semaine décisive.

«Ce ne serait vraiment pas bon pour nous si Thomas devait déclarer forfait», a pesté le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Mercredi, le champion d'Allemagne en titre se déplace à Leizpig avant de recevoir le RB samedi pour le choc de la 10e journée de Bundesliga.

Le Bayern est co-leader du championnat allemand, à égalité avec le Borussia Dortmund, tandis que le RB Leipzig reste à l'affut à la troisième place, un point derrière les leaders.

Bonne nouvelle pour les supporters bavarois: le retour à l'entraînement de Javi Martinez, absent lors des deux derniers matches en raison d'une blessure à l'épaule.