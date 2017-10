La semaine des Canadiens : en quête de victoires

Les Canadiens de Montréal tenteront de profiter dès mardi d’une présence de trois matchs à domicile pour démarrer une séquence victorieuse après un départ lamentable.

Les hommes de Claude Julien n’ont pu faire mieux qu’une seule victoire avec un total de trois points en huit matchs (1-6-1) depuis le début des activités de la campagne 2017-2018. De plus, ils revendiquent le plus faible cumulatif de buts (12) et représentent la troisième pire attaque massive du circuit avec une efficacité de 9,4%.

Le Tricolore (8e rang, section Atlantique) revient d’un périple de trois matchs sur la côte californienne, lors duquel il a été dominé 16-5 au chapitre des buts. Ce désastreux voyage fait présentement vivre au Tricolore son pire début de saison depuis 1941-1942.

Panthers de la Floride (fiche de 3-4-0, 6e rang - section Atlantique)

Mardi, les Panthers de la Floride s’amèneront au Centre Bell. La bonne nouvelle pour l’équipe-hôte, c’est que les visiteurs éprouvent des difficultés à l’étranger. En quatre matchs sur les patinoires d’ennemis, ils n’ont qu’une seule victoire à leur fiche (1-3-0).

Kings de Los Angeles (fiche de 6-0-1, 1er rang - section Pacifique)

Jeudi, les Kings de Los Angeles seront de passage dans la métropole. Il s’agira du deuxième rendez-vous en deux semaines entre les deux formations. Mercredi dernier, les Californiens ont signé un gain écrasant de 5-1 au Staples Center pour ainsi demeurer invaincus en temps réglementaire.

Rangers de New York (2-5-2, 8e rang - section Métropolitaine)

Enfin, samedi soir, les Canadiens accueilleront les Rangers de New York pour le deuxième duel du mois. Le 8 octobre dernier, la troupe d’Alain Vigneault a blanchi le Bleu-blanc-rouge par la marque de 2-0.

Des rappels

En vue de ces trois affrontements, le directeur général Marc Bergevin a procédé dimanche au rappel de Nikita Scherbak et de Michael McCarron de la Ligue américaine. D’une part pour ajouter de l’agilité à la formation, d’autre part pour apporter une présence robuste devant les filets adverses.

En six parties cette saison avec le Rocket dans la Ligue américaine de hockey, Scherbak a récolté neuf points, dont un but, pour le deuxième rang de l'effectif.

McCarron a quant à lui amassé deux buts et deux mentions d’aide pour quatre points en six joutes avec Laval.