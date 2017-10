À TVA SPORTS : Impact - Revolution

L'Impact accueille le Revolution du Stade Saputo, aujourd'hui, dans le cadre du dernier match de son capitaine Patrice Bernier.

Le club montréalais est écarté depuis deux semaines de la course aux éliminatoires de la MLS et se bat donc «pour l'honneur», aujourd'hui, ainsi que pour offrir un digne dernier tour de piste au milieu de terrain québécois.

Le match est présenté en direct à TVA Sports.

Nous sommes en première demie. La marque est de 1-0 pour la Nouvelle-Angleterre.

PREMIÈRE DEMIE

19e minute | BUT - Diego Fagundez (REVS) saute sur un retour de lancer et secoue les cordages pour donner les devants 1-0 au Revolution

5e minute | Andres Romero (IMFC) obtient une belle chance sur la droite et prend une puissante frappe, mais c'est stoppé par le gardien Brad Knighton

1ère minute | Début de la rencontre

Voici les formations.

Voici VOTRE XI partant contre les Revs! Here's YOUR starting XI against @NERevolution #IMFC #NEvMTL #8ERNIER pic.twitter.com/tlt7OOiibN

Starting XI for the season finale at the Montreal Impact. #NERevs pic.twitter.com/fprUGKYneF