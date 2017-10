Ce n’est qu’un au revoir

Lorsqu’il s’est adressé au public du Stade Saputo après son dernier match professionnel, dimanche, Patrice Bernier a tenu à souligner à quel point sa retraite n’est que le début d’autre chose.

«Montréal, ça a été une belle aventure, une page se tourne mais l'histoire se continue», a-t-il déclaré, lorsqu’on lui a tendu le micro.

Après le dernier coup de sifflet de l’arbitre, le numéro 8 est allé saluer ses parents et les partisans du club en plus de multiplier les poignées de mains au centre du terrain avec coéquipiers et adversaires.

Un autre moment émouvant dans une soirée dédiée à un athlète que Montréal aura grandement apprécié au cours des cinq dernières années.

Voyez l’après-match dans la vidéo ci-dessus.