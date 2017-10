Saison terminée pour Chip Cox

Selon toute vraisemblance, les Alouettes de Montréal devront se débrouiller sans les services de Chip Cox pour le reste de la saison.

Le directeur général et entraîneur-chef par intérim Kavis Reed a indiqué samedi qu’il ne s’attendait pas à revoir le secondeur de retour cette saison. Ce dernier est incommodé par une blessure au bas du corps.

L'athlète de 34 ans sera par ailleurs joueur autonome au terme de la campagne, lui qui écoule la dernière saison d'un contrat de trois ans. S'il n'en tenait qu'à Reed, il sera de retour l'été prochain.

«Nous aimerions vraiment voir Chip de retour avec l’équipe l’année prochaine, a avoué Reed. Il a fait un énorme travail pour l’organisation depuis ses débuts. Il représente bien l’identité que nous voulons donner aux Alouettes. Nous nous attendons à ce qu’il revienne pour la prochaine saison.

«Chip prendra la décision. S’il décide qu’il veut jouer au football, il aura une opportunité de le faire ici.»

Cox a réalisé 848 plaqués défensifs en plus d’en ajouter 91 sur les unités spéciales en 212 matchs en carrière. Il a cumulé 27 sacs du quart et 23 interceptions, marquant six touchés.

L’Américain a par ailleurs décroché l’honneur du joueur par excellence en défensive, en 2013.

La recherche se poursuit

Par ailleurs, Reed a fait le point sur le dossier du remplacement de Jacques Chapdelaine, à la suite de l’entraînement de l’équipe, au Stade olympique.

«À partir du moment où nous avons décidé de passer à autre chose, en ce qui a trait au poste d’entraîneur-chef, le processus [de remplacement] a été lancé.»

«C’est très important pour nous de bien faire les choses. Nous avons défini les critères que nous cherchons. Nous avons établi une liste de noms, et pour la plupart, nous ne pouvons pas discuter pour le moment, avant la fin de la saison.»