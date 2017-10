Dans une compétition marquée par un triplé russe, le couple québécois formé de Julianne Séguin et Charlie Bilodeau a fini en cinquième place de la Coupe Rostelecom, samedi, étape moscovite du circuit des Grands Prix ISU de patinage artistique.

Premiers après le programme court en couple disputé vendredi, les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (224,25 points) sont demeurés au sommet du classement de samedi devant Ksenia Stolbova et Fedor Klimov (204,43 points). Kristina Astakhova et Alexei Rogonov (199,11 points) ont grimpé d’une place au classement pour compléter le podium.

Pas de changement pour Séguin et Bilodeau qui ont conservé leur cinquième place de la veille. Ils ont obtenu une note de 119,10 points à leur programme libre de samedi pour un total de 186,16 points.

«C’est certain qu’il y a eu de petites erreurs, rien de majeur, et ce sont beaucoup de points que nous avons laissés sur la table, a reconnu Séguin. En général, c’est tout de même un bon départ. Nous avons fait un bon programme court (vendredi) et le programme libre a besoin de quelques retouches et d’un peu de millage. Je pense que ça devait bien aller ensuite.»

Bilodeau a touché la glace avec une main à l’atterrissage du premier saut côte à côte pour ensuite avoir une perte d’équilibre au deuxième. Le patineur de Trois-Pistoles s’est toutefois bien racheté en présentant plusieurs portés où il a soulevé sa coéquipière longueuilloise haut dans les airs avec beaucoup de stabilité.

«Oui, il y avait un peu de nervosité. Nous avons eu des pépins à l’entraînement cette semaine ce qui nous a fait manquer quelques jours. Veut, veut pas, ça peut affecter la confiance, sauf que nous avons essayé de faire le vide et de performer. Malgré ça, nous avons présenté de bons programmes», a pour sa part commenté Bilodeau, sans donner de précisions quant à la nature des problèmes survenus au cours des derniers jours.

«Les éléments, ça fait quelques années que nous les faisons. Nous sommes rendus au niveau où nous les exécutons avec le moins d’efforts possible et c’est ce qui fait la différence», de conclure le patineur.

Le prochain arrêt des Grands Prix de l’ISU aura lieu à Regina, en Saskatchewan, du 27 au 29 octobre. Maxime Deschamps, Meagan Duhamel, Shane Firus, Nicolas Nadeau, Eric Radford et Carolane Soucisse seront les Québécois présents.

Séguin et Bilodeau seront de retour à la compétition au Trophée NHK, le mois prochain.