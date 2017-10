«On est incapables de jouer pendant 60 minutes» - Claude Julien

Les problèmes des Canadiens se résument très simplement selon l’entraîneur-chef Claude Julien : l’équipe ne trouve pas le moyen d’offrir un niveau de jeu relevé pendant trois périodes consécutives.

«C’est le plus gros problème présentement. On est incapables de mettre 60 minutes ensemble et jouer de la façon qu’on l'a fait en deuxième période», a analysé le pilote après la septième défaite consécutive de ses troupes.

Le Tricolore devra également apprendre à être plus résilient s’il veut gagner des matchs.

«Je sais qu’on est un peu fragiles en ce moment, a-t-il confié. Le quatrième but a fait mal. Il faut qu’on devienne plus fort mentalement.»

Voyez le point de presse de Claude Julien dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.