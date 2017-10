Masters féminin : bataille pour le trône

Le Masters féminin de tennis peut rapporter très gros cette année. Sept des huit participantes sont en course pour terminer la saison à la première place mondiale, dont l'inusable Venus Williams, de retour à 37 ans dans le prestigieux tournoi, qui débute dimanche.

L'aînée des sœurs Williams (N.5), opposée en ouverture à la Tchèque Karolina Pliskova (N.3), n'avait plus mis les pieds depuis huit ans dans cette compétition où le trône de la Roumaine Simona Halep, N.1 mondiale depuis le 9 octobre, aiguise les appétits.

Mais après plusieurs années à lutter contre une maladie auto-immune - le syndrome de Sjögren - le totem de la WTA a retrouvé un très haut niveau. Ses deux finales en Grand Chelem l'ont prouvé.

À Melbourne, elle avait cédé contre sa sœur Serena Williams avant que celle-ci ne révèle sa grossesse. À Wimbledon, «Queen V» n'avait chuté que face à l'Espagnole Garbine Muguruza, l'une de ses deux autres rivales dans le groupe blanc avec la championne de Roland-Garros, la jeune Lettone Jelena Ostapenko (20 ans et N.7).

Entre la grande Californienne (1,85 m) et la benjamine de l'épreuve, qui effectue ses premiers pas dans le Masters de fin d’année, il y a 17 ans d'écart.

L'expérience de Williams est un atout non négligeable. Elle est la seule à avoir soulevé le trophée Billie Jean King, en 2008 à Doha. La seule aussi à ne pas avoir de bilan négatif contre ses sept rivales.

Mais pour se donner une chance de détrôner Halep, placée dans l'autre groupe (rouge), il faudra tenir le choc contre trois joueuses plus jeunes et dotées d'un jeu d'attaque tout en puissance qui s'inspire du sien.

Pour Muguruza (N.2), qui a occupé le trône durant un mois, le récupérer «est un objectif important, on ne va pas se mentir». «Je suis contente de l'avoir été (N.1) et ce n'est pas quelque chose qui me rend nerveuse ou qui m'obsède», souligne l'Espagnole, qui participe pour la troisième fois consécutive au Masters.

Pour la longiligne tchèque Pliskova (N.3), éliminée dès la phase de poules l'an passé, c'est la deuxième fois.

Halep sous pression

L'autre groupe est plus hétérogène. On y trouve deux néophytes réputées pour leur puissance: l'Ukrainienne Elina Svitolina (N.4) et la Française Caroline Garcia (N.8), qui a décroché le dernier billet qualificatif et est la seule à ne pas pouvoir briguer la place de N.1.

Halep varie davantage le jeu grâce à une bonne main et se distingue par sa défense tout-terrain mais peut parfois craquer sous la pression dans les grands moments, comme en finale de Roland-Garros face à Ostapenko, alors qu'elle était favorite.

«Je joue mieux quand je ne pense pas à la place de N.1 et j'ai acquis beaucoup d'expérience cette année. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même en me concentrant sur ce que je dois faire à chaque match», a expliqué la native de Constanta.

Malgré déjà trois participations au Masters, dont une finale (2014), la Roumaine ne détient pas le record dans son groupe. La Danoise Caroline Wozniacki, ex-N.1 mondiale (aujourd'hui N.6), en compte quatre entre 2009 et 2014. La finaliste de l'édition 2010 (et demi-finaliste deux autres fois en 2009 et 2014) se singularise par un jeu de relanceuse.

Dans une année où le trône a connu cinq propriétaires (Angelique Kerber, S.Williams, Pliskova, Muguruza et donc Halep), le tournoi s'annonce très ouvert.