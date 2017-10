Lonzo Ball remet les pendules à l'heure

La recrue des Lakers de Los Angeles Lonzo Ball a retenu beaucoup l’attention dans le monde du basketball depuis qu’il a été le deuxième choix au total du dernier repêchage de la NBA. Après un premier match difficile, il est passé près d’inscrire son nom dans le livre des records vendredi.

Le joueur de première année, dont le père LaVar Ball fait les manchettes aux États-Unis depuis des mois en raison de son arrogance et de ses propos controversés, a aidé son équipe à remporter un festival offensif au compte de 132-130 sur les Suns de Phoenix.

Ball a amassé 29 points, 11 rebonds et neuf mentions d’assistance dans la victoire. S’il avait fourni une passe décisive de plus, celui qui célèbrera son 20e anniversaire le 27 octobre serait devenu le plus jeune joueur dans l’histoire du circuit à réaliser un triple-double.

«Je pense que Lonzo a été beaucoup critiqué après le premier match, a mentionné l’entraîneur des Lakers, Luke Walton, au réseau ESPN. Personnellement, je crois qu’il aurait pu avoir un double-double avec ses passes et ses rebonds, mais nous n’avons réussi aucun tir. Je pense qu’il a été très bon. C’est un apprentissage pour tout le monde.»

Aucune pression

Le principal intéressé sait que les médias ne cesseront de scruter ses performances à la loupe. C’est la réalité du marché de Los Angeles. Toutefois, cela ne dictera en rien la qualité de ses prestations.

«C’est arrivé dans le passé, a-t-il souligné. C’est arrivé dans la ligue d’été et plus tôt dans ma carrière. Alors je suis habitué.»

«Je sais que les gens analyseront chaque match, alors si j’en joue un mauvais, tout le monde dira que je suis un flop. Ça ne me dérange pas du tout, je ne fais que me présenter à l’aréna et je donne tout ce que j’ai pour aider mon équipe à remporter des matchs.»