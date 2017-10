Les Rangers mettent fin à une série de défaites

Jesper Fast et Chris Kreider ont tous deux inscrit leur premier but de la saison en première période, aidant les Rangers à mettre fin à une séquence de cinq revers en vertu d’un gain de 4-2 face aux Predators de Nashville, samedi à New York.

Il s’agit d’une deuxième victoire en neuf sorties pour le club new-yorkais, cette saison. La formation du Tennessee avait pour sa part remporté ses deux derniers duels et obtenu au moins un point à ses cinq derniers.

Les favoris locaux se sont rapidement donné un coussin de deux buts. Fast a ouvert la marque en profitant d’un retour de lancer de Juuse Saros, qui semblait avoir perdu la rondelle de vue, à la suite d’une échappée de Kevin Hayes.

Kreider a ensuite marqué d’un tir des poignets sur le jeu de puissance, avant la fin de l’engagement initial. L’ancien du Canadien de Montréal David Desharnais a récolté une aide, sur la séquence.

Malgré la victoire, les Rangers n’ont dirigé que 15 lancers vers le filet adverse. Saros a cédé une troisième fois devant Hayes lors du deuxième tiers. Il a finalement repoussé 11 tirs. Jimmy Vesey a complété la marque dans une cage déserte.

De l’autre côté, Henrik Lundqvist a été mis à l’épreuve à 25 reprises.

Mattias Ekholm a été le premier à le déjouer, décochant un tir frappé dans les premiers instants du deuxième tiers, pour couper de moitié l’avance des Rangers. Filip Forsberg a ensuite fait dévier une frappe du capitaine Roman Josi pour faire scintiller la lumière rouge une sixième fois cette saison.

P.K. Subban a été utilisé pendant 27 min 55 s par son entraîneur. Il a été blanchi de la feuille de pointage, terminant sa journée de travail avec un différentiel de -2.

Les Rangers accueilleront les Sharks de San Jose lundi, tandis que les Predators recevront les Flames de Calgary mardi.