Pas de problème à Houston!

Les Astros de Houston ont vaincu les Yankees de New York par la marque de 4-0, samedi soir, au Minute Maid Park pour remporter la série de championnat de la Ligue américaine.

Les Astros vont donc rejoindre les champions de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles, en finale de la Série mondiale.

Lors des sept matchs de cette série, l’équipe qui évoluait devant ses partisans est repartie avec la victoire.

Dans des matchs aussi importants, les joueurs vedettes doivent se démarquer. C’est exactement ce qu’ont fait les gros canons des Astros.

Lors du quatrième tour au bâton des siens, Evan Gattis a étiré les bras pour cogner son premier coup de circuit des séries.

Dès la manche suivante, Jose Altuve a imité son coéquipier. De son côté, il s’agit déjà d’un cinquième coup de canon, depuis le début des éliminatoires.

Brian McCann en a rajouté avec un double, alors qu’il y avait deux retraits d’inscrits au tableau indicateur qui a permis à Carlos Correa et Yuli Gurriel de croiser la plaque.

L’attaque des Yankees en panne

Du côté des «Bombardiers du Bronx», les joueurs ont été en mesure de placer la balle en lieu sûr seulement trois fois.

En cinquième manche, Greg Bird a cogné un double et a atteint le troisième coussin grâce à un mauvais lancer. Todd Frazier a frappé la balle vers le joueur de troisième but Alex Bregman et Bird a tenté de parcourir la distance qui le séparait du marbre. Bregman a décoché un relais très précis qui n’a laissé aucune chance au coureur.

Le puissant cogneur Aaron Judge a lui aussi connu une soirée de travail difficile. Il n’a pas obtenu de coup sûr et été retiré sur des prises une fois. Il a laissé deux coureurs sur les sentiers.

Il s’est toutefois démarqué en défensive en volant un circuit à Yuli Gurriel, lors de la deuxième manche, en sautant pour aller chercher la balle de l’autre côté de la clôture.

Le partant des Astros Charlie Morton a connu un excellent départ. Il a accordé seulement deux coups sûrs et retiré cinq frappeurs sur des prises en cinq manches.

C’est CC Sabathia qui a débuté le match sur la butte pour les visiteurs. Il a concédé cinq coups sûrs et un point en trois manches et un tiers.