Le Lightning écrase les Penguins

Le capitaine du Lightning Steven Stamkos a récolté un but et trois mentions d’aide pour aider son équipe à écraser les Penguins de Pittsburgh par la marque de 7-1, samedi à Tampa.

L’attaquant de Tampa Bay Nikita Kucherov a poursuivi sur sa bonne séquence en connaissant une soirée de trois points, dont deux buts.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Mikhail Sergachev a également connu un bon match, terminant la rencontre avec un but et une aide. Sergachev a maintenant récolté huit points depuis le début de la saison.

Le Québécois Yanni Gourde et l’attaquant Brayden Point ont chacun récolté un but et une mention d’aide.

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a stoppé 28 lancers pour signer la victoire.

C’est le gardien auxiliaire Antti Niemi qui s’est mérité la défaite en allouant sept filets sur 32 tirs.

Le Lightning disputera son prochain match mardi face aux Hurricanes, en Caroline.

Les Penguins se dirigeront quant à eux dans l’Ouest canadien pour y affronter les Oilers, mardi, et les Jets, jeudi.