L’attaque du Rocket marche à plein régime

Les attaquants du Rocket de Laval Daniel Carr et Byron Froese ont chacun inscrit un but et deux mentions d’aide pour aider leur formation à défaire les Sound Tigers par la marque de 6-3, samedi à Bridgeport.

Le Rocket a pris les devants 3-1 après la première période grâce aux filets de Tom Parisi, Daniel Audette et Kyle Baun.

Les favoris locaux ont cependant répliqué dès le début du deuxième engagement avec deux buts rapides par Travis St.Denis et Scott Eansor.

Le restant du match est l’histoire de l’attaque de Laval. Carr, Froese et encore Parisi sont parvenus à déjouer le gardien Christopher Gibson pour procurer la victoire au Rocket.

Le défenseur du club-école du Canadien Matt Taormina a également connu un bon match avec deux mentions d’aide.

C’est Zachary Fucale qui a signé la victoire avec 27 arrêts.

Gibson subit quant à lui la défaite, ayant alloué six buts sur 36 lancers.

Le Rocket poursuit son voyage dimanche en affrontant les Bruins de Providence.