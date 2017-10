La vie après Rodgers

Brett Hundley sera le nom sur toutes les lèvres dimanche, même s’il demeure plutôt méconnu à ce jour. C’est à ce jeune homme qu’incombera la tâche de préserver les grands espoirs des Packers après la blessure subie par leur quart-arrière étoile Aaron Rodgers, qui ratera visiblement le reste de la saison.

Hundley, 24 ans, a été un choix de cinquième ronde des Packers au repêchage de 2015. Lors de son passage universitaire à UCLA, il s’est montré redoutable en devenant le meneur de tous les temps pour le programme au chapitre des passes de touchés (75), des verges accumulées à la passe et à la course (11 713) et des passes complétées (837). Il est par ailleurs devenu le premier quart-arrière de l’université à mener son équipe à trois saisons consécutives d’au moins neuf victoires.

Ses aptitudes de leader sont reconnues, lui qui avait été nommé capitaine avant même d’avoir amorcé un match. À 6 pi 3 po et 225 lb, il est aussi capable de faire des jeux avec ses jambes.

Tout ça est bien beau, mais il avait glissé au repêchage pour différentes raisons. Notamment, il a été victime de 125 sacs en trois ans parce qu’il s’accroche trop longtemps au ballon sans réelle perception dans sa pochette protectrice. Il faut s’attendre à ce que les Packers adaptent leur plan de match pour le faire passer à l’extérieur de cette pochette. Toutefois, sur la scène universitaire, son manque de précision sur les passes en mouvement lui a joué des tours.

Dans le bain

Hundley, depuis trois ans, brille constamment lors des matchs préparatoires avec 66,2 % de ses passes complétées, dix passes de touchés et deux interceptions, en plus de deux touchés au sol. Mais à sa première saucette dimanche dernier dans un match régulier, face aux Vikings, il a lancé trois interceptions.

Cette première présence impromptue ne fera pas nécessairement foi de la suite, mais l’une des forces majeures de Rodgers a toujours été de réduire les revirements au minimum. Il y a lieu de penser qu’en raison de l’inexpérience de Hundley, les Packers réduiront massivement sa liste de responsabilités.

Des blessures

Hundley misera sur un alignement regorgeant de profondeur, mais aussi très éclopé. Cette semaine, les Packers comptaient 14 joueurs sur la liste de blessés, dont trois partants sur la ligne offensive. Sa propension à encaisser des sacs pourrait revenir le hanter.

La situation est donc loin d’être idéale, déjà que les crampons de son prédécesseur sont énormes à chausser.

Le reste du calendrier n’annonce toutefois que trois matchs face à des équipes actuellement dotées de fiches gagnantes. Il est permis de croire que les Packers se battront pour une place en séries, mais l’espoir d’un Super Bowl a cassé en même temps que la clavicule de Rodgers.