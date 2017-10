GP des États-Unis : Lewis Hamilton domine encore les essais libres

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), déjà le plus rapide lors des essais libres 1 et 2 vendredi, a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais du Grand Prix des États-Unis, 17e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi à Austin (Texas).

Hamilton a réussi son meilleur tour du circuit des Amériques (5,513 km) en 1 min 34 sec 478/1000e, nouveau record de la piste.

Il est le premier pilote cette saison à finir les trois séances d'essais libres d'un même Grand Prix avec le meilleur chrono.

Mais son avantage sur son grand rival, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), s'est réduit par rapport aux deux premières séances d'essais libres: Vettel, dont le châssis a été changé par Ferrari «par mesure de précaution», a terminé la séance à seulement 92/1000e d'Hamilton.

Vettel s'était plaint du comportement de sa monoplace lors des essais libres 2 vendredi qu'il avait passés en très grande partie dans les stands, avant de signer le 3e chrono de la séance.

L'Allemand, rélégué à 59 points d'Hamilton au classement général du Championnat du monde, joue gros à Austin après sa calamiteuse tournée asiatique (abandons à Singapour et au Japon, 4e place en Malaisie): si Hamilton marque 16 points de plus que lui dimanche, il sera sacré champion du monde pour la quatrième fois.

Le duel entre Hamilton et Vettel pourrait être arbitré par leurs coéquipiers, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), 3e à 214/1000e, et son compatriote Kimi Räikkönen (Ferrari), 4e à 277/1000e.

Les Red Bulls sont en retrait: Max Verstappen a signé le 5e chrono, à 625/1000e, mais le Néerlandais sera pénalisé de quinze places sur la grille de départ pour avoir changé des éléments de moteurs. Son coéquipier, l'Australien Daniel Ricciardo, a terminé à la 9e place.

Le Brésilien Felipe Massa (Williams) s'est classé 6e à 868/100e du meilleur temps, tandis que l'Espagnol Carlos Sainz Jr, pour son premier Grand Prix avec Renault, est 8e.

Par ailleurs, le pilote québécois Lance Stroll (Williams) a obtenu le 12e chrono.