De sérieux problèmes chez le CH

L'analyste de TVA Sports Michel Bergeron n'a pas mâché ses mots dans sa chronique du Journal de Montréal, publiée samedi matin, pour parler de la situation des Canadiens de Montréal.

«Les problèmes actuels du Canadien ont commencé bien avant la saison régulière. On a préféré fermer les yeux durant le camp d’entraînement en disant que tout allait s’arranger, mais force est d’admettre que ça ne s’est pas produit et qu’il y a un manque évident de talent dans cette équipe, a-t-il dit d'emblée.

«Les problèmes sont criants et on en a été témoin lors des deux premiers matchs du voyage dans l’Ouest, à San Jose et Los Angeles.

«Ça m’a sauté aux yeux que le meilleur trio du Canadien soit celui de Danault, Byron et Shaw. Rappelons-le. Deux de ces joueurs ont été obtenus via des transactions mineures alors qu’un autre a été réclamé au ballottage. La grande faiblesse du Canadien est d’ailleurs la transition qui ne s’est jamais faite entre les joueurs qui quittent et les jeunes qui arrivent. À Montréal, on ne voit pas un jeune remplacer un vétéran, comme ça peut être le cas ailleurs.

«On opte plutôt pour des joueurs en fin de carrière qui, dans la plupart des cas, n’apportent rien de concret. Jusqu’à maintenant cette saison, il y a deux exemples qui témoignent de cette situation particulière. Ales Hemsky n’est plus l’ombre du joueur qu’il a déjà été, et il risque de partir, et Mark Streit n’a fait que passer pour son deuxième séjour dans l’uniforme tricolore.»

Trop d’erreurs

«Les erreurs de la direction s’accumulent, mais personne ne semble vouloir identifier un responsable. La grogne des partisans se fait sentir. Je ne verrais pas pourquoi Marc Bergevin prendrait tout le blâme quand il est entouré d’une dizaine de conseillers et de recruteurs, qui ont aussi leur mot à dire, a poursuivi Bergeron.

«Les plus optimistes disent que les choses vont s’arranger. Mais comment? Le Canadien a le pire différentiel de la LNH en ce qui a trait aux buts pour et aux buts contre (-16 avant le match d’hier soir). L’équipe est incapable de marquer des buts. Certes, les joueurs ont des chances, et c’est normal lorsqu’ils évoluent en avantage numérique, mais il n’y a aucune finition.

«Et au-delà de tous ces problèmes, je ne vois pas une équipe engagée sur la patinoire, une équipe qui devrait pourtant être fière de l’être. Ce n’est pas vrai dans ce cas-ci que le temps va arranger les choses.

«Le hockey professionnel est un sport d’équipe rempli d’honneurs individuels. Dans le cas des joueurs du Canadien, pas de doute que la plupart d’entre eux sont présentement en lice pour l’obtention du trophée Lady Bing! Ils ne montrent aucune émotion.»

Même poutine

«Puis, les amateurs sont fatigués d’entendre les mêmes clichés de l’entraîneur et des joueurs. J’aimerais revoir le Claude Julien enragé que l’on a déjà vu au cours de sa carrière. Je sais qu’il n’accepte pas la défaite, mais je veux le voir botter des derrières, a-t-il dit sans détour.

Geoff Molson a dit qu’il prônait la patience. Vraiment? En bon homme d’affaires qu’il est, j’ai peine à le croire. C’est un homme qui veut du succès instantané. Quand tu prônes la patience, ça veut dire que tu es persuadé que tu vas gagner avec ce groupe de joueurs, mais personne ne va me faire croire que ce groupe va les faire gagner.»

Note : cette chronique a été écrite avant la défaite de 6-2 des Canadiens subie aux mains des Ducks à Anaheim.