L'attaquant des Sénateurs d'Ottawa Bobby Ryan sera à l'écart pour un minimum d'un mois.

C'est ce qu'a annoncé l'entraîneur-chef de l'équipe, Guy Boucher, après la victoire de samedi contre les Maple Leafs de Toronto.

L'Américain souffre d'une fracture de l'index de la main droite.

Ryan a amassé aucun but et six aides en huit matchs depuis le début de la campagne.