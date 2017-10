«Une semaine spéciale» pour Marie-Philip Poulin

Marie-Philip Poulin trépigne d'impatience à l’idée de disputer son premier match avec l'équipe nationale devant les siens, dimanche après-midi, au Centre Vidéotron de Québec.

À cette occasion, le Canada affrontera les Américaines dans la première de six rencontres préparatoires en vue des Jeux olympiques de PyeongChang.

Cet affrontement «sera vraiment spécial» pour elle, a-t-elle indiqué à TVA Sports, vendredi.

«Je suis très excitée. Ce sera la première fois que j’aurai la chance de jouer pour Équipe Canada aussi proche de ma famille. D’avoir mes grands-parents et mes parents dans les estrades, ce sera vraiment spécial.

«C’est une semaine spéciale pour moi : j’aurai la chance de jouer à Québec dimanche et à Boston, où j’ai joué pendant quatre ans, mercredi prochain. Il va y avoir de l’émotion dans l’air.»

Marie-Philip Poulin, que l'on décrit souvent comme la Sidney Crosby du hockey féminin, avait joué les héroïnes aux Jeux de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014.

En 2010, elle avait marqué les deux buts du match ultime dans la victoire du Canada pour la médaille d'or, tandis qu'en 2014, elle avait inscrit le but égalisateur avec moins d'une minute à faire en finale et le but gagnant en prolongation, encore contre les Américaines.