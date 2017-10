Une fin de match folle à l’avantage des Raiders

Le quart-arrière Derek Carr a rejoint Michael Crabtree dans la zone des buts sur le dernier jeu du match, et les Raiders d’Oakland l’ont emporté 31-30 contre les Chiefs de Kansas City, jeudi en Californie.

Les visiteurs menaient 30-24 quand leurs vis-à-vis ont complété une séquence de 11 jeux et 85 verges marquée par quelques pénalités ayant prolongé le suspense. D’ailleurs, Oakland (3-4) croyait avoir pris les devants avec 16 secondes à écouler quand Jared Cook a capté une passe à la ligne des buts. Son touché a cependant été annulé, car l’ailier rapproché avait chuté juste avant l’entrée de la zone payante. Crabtree a cependant joué les héros en saisissant un ballon sur ses genoux pour le majeur.

Giorgio Tavecchio a réussi la transformation d’après-touché pour confirmer le gain des Raiders (3-4).

Carr a atteint la cible 29 fois en 52 occasions pour un total de 417 verges et trois majeurs. Ayant amassé 210 verges en 11 réceptions, Amari Cooper a réalisé deux jeux de six points. Cook a ajouté 107 verges en six attrapés. DeAndre Washington a couru une fois pour le touché.

Par ailleurs, Marshawn Lynch a été expulsé tard en première demie pour un contact avec un officiel.

Chez les Chiefs (5-2), qui ont subi un deuxième échec de suite, Alex Smith a complété 25 de ses 36 passes pour une récolte de 342 verges et trois majeurs. Tyreek Hill, qui a obtenu 125 verges par la voie des airs, Travis Kelce et Albert Wilson ont été ses cibles dans le territoire ennemi.

Harrison Butker a effectué trois placements.