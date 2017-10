Un retour en force pour Antoine Gélinas-Beaulieu

Le Québécois Antoine Gélinas-Beaulieu a réussi son retour en terminant au troisième rang, jeudi, à l’épreuve de 5000 mètres de la première journée des Sélections des Coupes du monde d'automne sur longue piste qui se dérouleront jusqu'à dimanche à Calgary.

Mieux encore, Gélinas-Beaulieu a réalisé un record personnel avec un chrono de 6 min. 22,73 s.

«J'ai eu droit à un mois de préparation à Calgary avant cette compétition, a commenté l’athlète de Sherbrooke, qui a récemment renoué avec le patinage de vitesse. Je me suis entraîné très fort tout l'été et je pensais être en mesure de réaliser une bonne course, mais jamais je n'aurais pensé améliorer mon temps de 12 secondes Je me suis arrêté pendant quatre ans, puis je suis revenu et je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais je trouve que ma motivation est de retour, tout comme le plaisir que je ressens quand je patine, autant à l'entraînement qu'en compétition.»

Les critères pour être admissible à une place aux Coupes du monde d'automne au 5000m masculin comprennent un standard de temps de 6:28,71, qui a été réussi par les cinq premiers patineurs de la course de jeudi. Alors qu'un quota de seulement trois places aux Coupes du monde a été attribué au Canada, seuls les trois premiers classés sur cette distance, jeudi, sont admissibles à une place au sein de l'équipe.

Isabelle Weideman et Ted-Jan Bloemen ont respectivement remporté le 3000 mètres féminin et le 5000 mètres masculin. Weidemann, qui est originaire d’Ottawa, l'a emporté en 4:03,87, suivie d'Ivanie Blondin (4:06,27) et de Brianne Tutt (4:08,42).

Chez les hommes, Bloemen l'a emporté en 6:17,35, suivi de Ben Donnelly (6:21,71) et de Gélinas-Beaulieu.