Revivre les émotions du passé

Après des mois à lutter contre le cancer, le capitaine du Canadien de Montréal Saku Koivu revient au jeu. Le Finlandais est ovationné pendant huit minutes par la foule du Centre Molson.

C’est avec cette image que l’auteur et journaliste Léandre Normand a décidé d’illustrer la couverture de son nouveau bouquin intitulé 100 moments historiques des Canadiens, son sixième à propos du Canadien de Montréal, qui devait être lancé samedi.

Une image qui signifie beaucoup, selon lui.

«La page couverture représente exactement ce qu’on veut dire par moment historique, a statué M. Normand. Cette image-là parle énormément. Tout le monde avait la chair de poule en regardant cette scène.»

«Saku, pour moi, a été un joueur marquant et son combat a été un exemple pour des milliers de Québécois qui doivent se battre contre ce fléau terrible.»

Un autre défi

Après la rédaction d'œuvres plus volumineuses, telles que La glorieuse histoire des Canadiens, une bible de 936 pages, M. Normand et Pierre Bruneau se sont attelés à un projet différent: celui de concevoir un livre plus accessible composé de plusieurs courtes histoires.

«Ce livre s’adresse à ceux qui veulent revoir l’histoire du Canadien sans avoir à tout lire. C’est un bouquin facile et rapide à lire, mais qui regroupe à peu près tous les événements majeurs.»

«C’est un peu la crème de toute l’histoire du Canadien qu’on est allé chercher dans les différents livres qu’on a écrits auparavant. C’est en quelque sorte un résumé de ce qui a vraiment tranché à travers l’histoire.»

Place aux partisans

M. Normand n’a pas hésité un instant, lorsque questionné sur sa plus grande fierté entourant son dernier projet. Il s’agit de la toute dernière section du livre, qui met en pages les meilleurs souvenirs de quelques partisans.

«Dans une réunion, j’ai demandé à brûle-pourpoint à notre éditrice adjointe "C'est quoi pour vous votre souvenir marquant avec le Canadien?" Je me suis dit à ce moment qu’on allait demander aux gens leur témoignage. Ç’a donné un très bon chapitre. C’est un élément qui complète parfaitement l’ouvrage.»

Passionné de hockey et partisan de tous les instants du Tricolore, l’auteur emploiera les prochains mois à l’écriture d’un livre sur le Tour de l’Abitibi, un événement qu’il a lui-même mis sur pied en 1969.

Il ne délaissera pas pour autant son équipe favorite. Questionné à propos du début de saison du CH, M. Normand n’a toutefois pas fait de détour. «Atroce», a-t-il déploré.