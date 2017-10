Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 19 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Vancouver 3 – BOSTON 6

New York (Islanders) 4 – New York (Rangers) 3 (tirs de barrage)

– New York (Rangers) 3 (tirs de barrage) Nashville 1 – PHILADELPHIE 0

– PHILADELPHIE 0 Tampa Bay 2 – COLUMBUS 0

– COLUMBUS 0 New Jersey 5 – OTTAWA 4 (prolongation)

– OTTAWA 4 (prolongation) Edmonton 2 – CHICAGO 1 (prolongation)

– CHICAGO 1 (prolongation) St. Louis 4 – COLORADO 3

– COLORADO 3 Caroline 2 – Calgary 1

– Calgary 1 Dallas 5 – ARIZONA 4

Premier but pour Nico Hischier

Le premier choix du tout dernier repêchage de la LNH, Nico Hischier, a marqué les deux premiers buts de sa carrière alors que les Devils sont revenus de l’arrière pour l’emporter 5-4 devant les Sénateurs, en prolongation (à voir dans la vidéo ci-dessus). La formation du New Jersey a maintenant une fiche de 6-1-0.

Hischier (2B, 1A) est devenu le sixième premier choix au total lors des 24 dernier repêchages à marquer plus d’un but dans le match où son premier filet à été réalisé, selon Elias Sports. Les autres ont été Auston Matthews (2016-2017), Steven Stamkos (2008-2009), Alexander Ovechkin (2005-2006), Patrik Stefan (1999-2000) et Alexandre Daigle (1993-1994).

À 18 ans et 288 jours, Hischier est devenu le troisième plus jeune joueur à réaliser une partie de plus d’un but avec les Devils, après Paul Gagne et Kirk Muller, les deux à 18 ans et 251 jours.

Kucherov et Stamkos ne ralentissent pas

Les attaquants du Lightning Nikita Kucherov (2A) et Steven Stamkos (1A) ont porté à huit leur nombre de matchs avec au moins un peu depuis le début de la saison. Le jeune défenseur Mikhail Sergachev a marqué ses deux premiers buts dans la LNH pour aider le Lightning à porter sa fiche à 6-1-1.

Kucherov et Stamkos est la troisième paire de coéquipiers lors des 24 dernières saisons à réussir huit matchs consécutifs avec au moins un point simultanément en début de campagne, selon Elias Sports. Les autres ont été Doug Weight et Pavol Demitra avec les Blues ainsi que Radek Bonk et Marian Hossa avec les Sénateurs.

Kucherov (14 points) et Stamkos (13 points) ne sont qu’à trois rencontres du record d’organisation pour le plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins un point en début de saison.

Mikhail Sergachev s’illustre - TVA Sports

Tout un retour pour Patrice Bergeron

Patrice Bergeron a amassé quatre points à son premier match cette saison, et le 900e de sa carrière, alors que les Bruins ont marqué trois buts en 1:37 en première période pour l’emporter 6-3 devant les Canucks.

Matchs de vendredi