Lewis Hamilton entame le GP des États-Unis en force

Le Britannique Lewis Hamilton a été le pilote le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis à bord de sa monoplace Mercedes, vendredi, à Austin.

Le triple champion du monde a bouclé un tour rapide en 1 min 36,335 s, soit près de six dixièmes de seconde plus rapide que son plus proche poursuivant, l’Allemand Sebastian Vettel (1:36,928).

Valtteri Bottas (1:36,979), Max Verstappen (1:37,339) et Stoffel Vandoorne (1:37,352) ont complété le top 5. Le Québécois Lance Stroll, sur Williams, a quant à lui pris le 12e rang, en vertu d'un chrono de 1:38,534.