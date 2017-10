Les Wildcats ont le dessus sur les Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont passé bien près de créer l’égalité en fin de rencontre, mais ils ont dû s’avouer vaincus s’inclinant par la marque de 3-2 face aux Wildcats de Moncton, vendredi soir.

Tout comme mercredi face aux Screaming Eagles, il y a du positif à retenir chez les Sags, notamment lors du premier et du troisième vingt où ils ont doublé leur adversaire au chapitre des tirs.

Néanmoins, le pilote de l’équipe, Yanick Jean, s’attend à ce que certains joueurs de sa formation en donnent beaucoup plus sur la glace.

«Pour 50 minutes du match, on a été très bon. C’est une très bonne performance, mais leur gardien a volé le match, a fait part l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean. Un match de hockey, c’est 60 minutes. Il y a des joueurs de talent qui doivent en apporter plus et qui se fient à leur talent pour jouer».

Le gardien des Wildcats, Mark Grametbauer, a été très solide devant la cage des siens repoussant 30 des 32 lancers dirigés en sa direction. À l’autre bout de la patinoire, le gardien Zachary Bouthillier a stoppé 24 rondelles.

Dylan Seitz, Anderson MacDonald et Jérémy McKenna ont été ceux qui ont déjoué le gardien des Sags.

Smith ne perd pas de temps

Acquis des IceDogs de Niagara un peu plus tôt cette semaine, Ryan Smith s’est rapidement démarqué inscrivant ses deux premiers buts dans la LHJMQ. L’Ontarien de 18 ans a débuté le match au centre de Kelly Klima et de Vladislav Kotkov, mais Jean a appliqué un changement au cours de la rencontre ajoutant German Rubtsov à ses côtés.

«Il a gagné sept de ses 11 mises en jeu. Il a montré du caractère en donnant des bonnes mises en échec en étant présent au filet également. Il a connu un très bon match», a analysé le pilote des Sags à l’endroit de son nouveau joueur.

Les Sags termineront leur voyage dans les Maritimes, samedi soir dès 18 h, alors qu’ils rendront visite aux Sea Dogs de Saint John.