Les Raptors transportés par les joueurs de soutien

L’offensive des Raptors de Toronto semblait bien huilée jeudi face aux Bulls de Chicago, même si ce n’était que le premier match du calendrier régulier.

L’équipe de la Ville Reine a vaincu le club de l’Illinois au compte de 117-100.

La formation ontarienne a été transportée au deuxième quart lorsque les joueurs ayant amorcé la rencontre sur le banc ont fait leur entrée sur le parquet. Les Raptors ont alors inscrit 20 points et n’en ont accordé que deux, ce qui les a mis en excellente position pour gagner la partie.

Delon Wright en a impressionné plus d’un avec une récolte de 13 points, cinq passes décisives et deux rebonds en 23 minutes de jeu. Sa vision du jeu est, selon lui, l’un de ses principaux atouts.

«C’est quelque chose que je fais depuis je suis jeune. J’essaie toujours d’effectuer les meilleures passes possibles, je tente de manipuler les défensives adverses», a-t-il expliqué au réseau Sportsnet.

Complicité

L’entraîneur-chef des Raptors, Dwane Casey, a bien aimé ce qu’il a vu de Wright, soulignant au passage la complicité qui s’installe entre lui et Fred VanVleet.

«Je trouve qu’ils se complètent bien, a expliqué le pilote. Delon est grand et possède une longue portée, il peut surveiller des joueurs plus grands que lui. Freddie est rapide et c’est un dur.»

Wright aimerait cependant corriger un aspect de son jeu en particulier.

«Parfois, je m’emporte et je regarde seulement les ouvertures pour effectuer des passes, plutôt que de tenter des tirs», a-t-il avoué.

«Je continue de travailler là-dessus. Je pense que je dois simplement transposer ce que je fais à l’entraînement durant les matchs.»

Les Raptors reprendront l’action samedi alors que les 76ers de Philadelphie seront de passage à Toronto.