L'année des Dodgers

La dernière fois que les Dodgers ont atteint la Série mondiale, c'était en 1988 alors qu'ils étaient les grands négligés face aux puissants Athletics d'Oakland de Mark McGwire et Jose Canseco. Tout le monde se souvient de ce premier match au Dodger stadium de Los Angeles alors que Kirk Gibson, blessé à la cuisse, avait frappé le circuit de la victoire en fin de neuvième manche comme frappeur suppléant face à Dennis Eckersley. Les Dodgers avaient gagné la série en cinq.

Cette année, les Dodgers ont, sur papier, une bien meilleure formation que celle de ´88. Ils ont remporté 104 victoires, un sommet depuis qu'ils ont déménagé de Brooklyn à Los Angeles en 1958. Ils ont connu une incroyable séquence de 56 victoires en 67 matchs avant de s'écrouler en septembre. Ils ont perdu 11 matchs de suite et soudainement, le doute s'était installé. Est-ce qu'ils pourront rebondir en séries? La relève va-t-elle tenir le coup? Que se passe-t-il avec l'attaque? Et bien, les Dodgers ont répondu à ces questions depuis le début des séries de façon convaincante.

Après avoir balayé les Diamondbacks en série de division, ils viennent d'éliminer les champions en titre de la série mondiale, les Cubs de Chicago, en cinq rencontres. En huit matchs éliminatoires, les Dodgers ont marqué 48 points alors qu'ils en ont concédé seulement 19 à l'adversaire. Une machine comme celle qu'on a connue en juin, juillet et août.

Les Dodgers sont maintenant les favoris pour remporter la septième Série mondiale de leur histoire. Au monticule, l'acquisition du droitier Yu Darvish des Rangers du Texas a transformé une rotation déjà solide. Avec le gaucher Clayton Kershaw, le gérant, Dave Roberts, peut compter sur un duo de premier plan. Puis, en envoyant un autre droitier, Kenta Maeda en relève, les Dodgers ont solidifié ce qui était un point d'interrogation en fin de saison. Avec les gauchers Tony Cingrani et Tony Watson ainsi que les droitiers Brandon Morrow, Maeda et Kenley Jansen, la relève des Dodgers est pratiquement intouchable. Ces cinq releveurs ont accordé trois points en 26 manches et 2/3 tout en retirant 30 frappeurs sur des prises.

En terminant, un petit mot sur le spectaculaire Yasiel Puig. Le voltigeur cubain, surnommé «Wild Horse», connaît toute une saison et surtout d'excellentes séries. Bravo à l'organisation des Dodgers qui est venu bien près de lancer la serviette dans le cas de ce joueur hyper talentueux, mais souvent énigmatique. Il n'écoutait pas, commettait souvent les mêmes erreurs, il dérangeait et était une distraction en raison de son caractère et sa forte personnalité. Les Dodgers ont été patient et aujourd'hui Puig, âgé de 26 ans, est un des joueurs les plus populaires auprès des partisans et est très apprécié de ses coéquipiers. Il vient de connaître la meilleure saison de sa carrière et il frappe pour ,414 depuis le début des séries. Une belle leçon pour plusieurs organisations.

Dodgers all the way!