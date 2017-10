Cette semaine dans l’univers de la WWE: Kane, Owens et Zayn, TLC

Publié aujourd'hui à 09h24

Amateurs de la WWE, je vous souhaite la bienvenue à ma toute première chronique officielle. Pour ceux qui auraient manqué mon avant-première d’hier ou qui sont moins familiers avec la programmation de la WWE, vous n’avez qu’à suivre le lien suivant.

On vient de vivre une grosse semaine à la WWE avec un match de cage, des retours et une nouvelle association toute québécoise, sans oublier l’événement spécial TLC ce dimanche. Alors sans plus tarder, voici un résumé de la semaine dans l’univers télévisuel de la WWE.

Ce que vous devez savoir

Soirée de retours à Raw. Le Shield faisait un retour avec leur entrée à travers la foule et leur veste protectrice tandis que Kane a fait un retour dans l'arène après 10 mois d'absence. Il est d'ailleurs venu attaquer Roman Reigns à la toute fin de son combat avec Braun Strowman, procurant la victoire de ce dernier.

Vidéo de la semaine

Le retour de Kane

Tweet de la semaine

Le Shield, toujours aussi dominant

Résultats rapides

Le directeur général Kurt Angle a annoncé que si Roman Reigns défait Braun Strowman dans l’événement principal, le match à TLC sera un 3 contre 3, sinon ce sera un 5 contre 3

Jason Jordan, Titus O'Neil et Apollo Crews ont défait Elias, Luke Gallows et Karl Anderson

Vidéo promotionnelle annonçant l’arrivée de l’ancienne championne féminine invaincue de NXT, Asuka, à TLC ce dimanche

Cedric Alexander a battu Jack Gallagher

Sasha Banks a défait Alicia Fox

Enzo Amore, avec l'aide de Tony Nese, Drew Gulak, Noam Dar et Ariya Daivari, a sauvagement attaqué le champion des mi-lourds de la division 205 Live, Kalisto, et Mustafa Ali.

Les champions par équipe Dean Ambrose et Seth Rollins ont battu La Barre: Sheamus et Cesaro.

Mickie James et Bayley ont vaincu Alexa Bliss et Emma

Braun Strowman a défait Roman Reigns dans un match de cage, alors que la Machine Rouge Kane a fait son retour en attaquant Reigns. Par conséquent, il sera le cinquième membre de l’équipe du Miz à TLC.

Ce que vous devez savoir

Tout un challenge lancé par le champion de la WWE Jinder Mahal, alors qu’il a défié nul autre que le champion Universel, la bête incarnée, Brock Lesnar à un match lors de l’événement spécial Survivor Series le 19 novembre prochain. De plus, les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn ont fait équipe pour la toute première fois depuis qu’ils sont à la WWE.

Vidéo de la semaine

Zayn et Owens s’adressent à Daniel Bryan

Tweet de la semaine

La Reine de la WWE, Charlotte Flair

Résultats rapides

Les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn ont attaqué verbalement le directeur général de SmackDown Live Daniel Bryan. Ce dernier s’est engagé à trouver deux lutteurs qui régleront leurs comptes

Charlotte Flair, Naomi et Becky Lynch ont défait la championne féminine Natalya, Tamina et Lana

Sin Cara a battu le champion des États-Unis Baron Corbin par compte à l’extérieur dans un match qui n’était pas pour le championnat

Après avoir lancé son défi à Lesnar, Mahal s’est fait interrompre par AJ Styles. Ce dernier voulait un match de championnat, mais c’est plutôt Sunil Singh, l’un des acolytes de Mahal, que Styles affrontera la semaine prochaine

Dolph Ziggler a vaincu Bobby Roode

Kevin Owens et Sami Zayn ont défait Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Après le combat, Bryan a annoncé que le commissaire Shane McMahon sera de retour la semaine prochaine et se prononcera sur le futur des deux Québécois.

Ce que vous devez savoir

Victoire importante du champion mi-lourds Kalisto sur Enzo Amore dans un match par équipe, alors que les deux s’affronteront pour le championnat à TLC ce dimanche. Mais le moment le plus percutant de la division demeure ce qui est arrivé à Raw, alors qu’Amore et ses nouveaux amis ont attaqué le champion et Ali.

Vidéo de la semaine

Enzo aime parler!

Tweet de la semaine

Pas toujours «Gentleman» Jack Gallagher

Résultats rapides

Bagarre entre Enzo Amore et Kalisto suite à une entrevue de l’aspirant

Rich Swann, accompagné de Cedric Alexander, a vaincu par disqualification Jack Gallagher, accompagné de Brian Kendrick, suite à l’intervention de ce dernier

Le champion mi-lourds Kalisto et Mustafa Ali ont défait Enzo Amore et Ariya Daivari

Ce que vous devez savoir

Les anciens champions par équipe, Akam et Rezar, mieux connus comme étant les Auteurs du Mal, ont fait leur retour après deux mois d’absence alors qu’ils ont attaqué ceux qui les avaient défaits pour les titres par équipe, Sanity. Ils ont d’ailleurs pris le temps de soulever les ceintures par équipe, défiant ainsi les champions

Vidéo de la semaine

Le trio de l’heure à NXT : Cole, Fish et O’Reilly

Tweet de la semaine

La future championne féminine de NXT, Ember Moon?

Résultats rapides

Ember Moon a vaincu Ruby Riot et Sony Deville dans un match triple menace. Moon se qualifie ainsi pour le match de championnat féminin qui aura lieu à TakeOver : War Games le 18 novembre.

Aleister Black a battu Raul Mendoza

Kassius Ohno a défait Cezar Bononi

Sanity (Eric Young, Alexander Wolfe et Killian Dain) face à la Génération Incontestée (Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O’Reilly) n’a pas fait de vainqueurs suite à l’intervention des Auteurs du Mal

Événement spécial, ce dimanche, le 22 octobre, sur la chaîne de la WWE

Carte de TLC

Brian Kendrick et Jack Gallagher vs Cedric Alexander et Rich Swann

Alicia Fox vs Sasha Banks

Finn Balor vs Bray Wyatt

Asuka vs Emma

Le champion mi-lourds Kalisto vs Enzo Amore

La championne féminine Alexa Bliss vs Mickie James

Le Shield (Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins) vs Le Miz, Cesaro, Sheamus, Kane et Braun Strowman

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

