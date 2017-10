Andrei Markov refuse de faire des vagues

Andrei Markov est heureux en Ligue continentale de hockey (KHL) et, si la décision de quitter les Canadiens de Montréal fut difficile, le défenseur ne la regrette pas.

C’est essentiellement ce que Markov a indiqué au média The Athletic dans un entretien téléphonique dont le contenu a été publié vendredi.

«Je pensais à ma famille en premier, a expliqué l’arrière de 38 ans. Quand j’ai su que je ne signerais pas de nouveau contrat avec les Canadiens, nous avons décidé de revenir ici en Russie, parce que ce serait plus facile pour ma famille de s’ajuster.

«Il aurait été plus difficile de déménager dans une autre ville en Amérique du Nord. Nous ensemble et nous sommes heureux», a-t-il ajouté au sujet de sa nouvelle épouse et de ses trois enfants.

Autrement, Markov s’est refusé à divulguer des détails sur le processus qui a mis fin à son séjour de 16 ans à Montréal. En rétrospective, le CH aurait-il eu encore besoin de son défenseur le plus fiable des deux dernières décennies en ce début de saison d’une victoire en sept matchs?

«Je ne veux pas en parler, surtout dans la situation actuelle, a rétorqué l’ancien choix de sixième tour du Tricolore au repêchage de 1998. Si nous nous ouvrons au complet, ce sera encore plus difficile pour (les Canadiens), alors je ne veux pas m’expliquer présentement.»

Markov n’a toutefois pas vraiment décroché de l’actualité dans la métropole et est bien au courant que les temps sont durs sur l’Île.

«J’ai encore beaucoup d’amis à Montréal. J’ai parlé avec quelques joueurs. C’est dur pour les partisans, pour l’équipe et bien sûr pour les joueurs de connaître un départ de la sorte.

«Je pense qu’ils doivent rester ensemble et travailler pour passer au travers de cette épreuve. Ce genre de choses arrive. Ce n’est pas facile, mais tout ce qu’ils peuvent faire, c’est travailler fort.»

«Ils ont du personnel de direction et d’entraînement qui va trouver quoi faire. Ça ne me revient pas; qui se soucie de mon opinion?»

Markov aux JO?

Auteur de 14 points en 21 matchs avec l’Ak-Bars de Kazan en KHL, Markov prouve qu’il a encore de l’essence dans le réservoir. Comme il n’est titulaire d’aucun contrat avec une formation de la LNH, le défenseur sera – si cette situation persiste – admissible à représenter la Russie aux Jeux olympiques d’hiver 2018 de Pyeongchang.

«On ne sait jamais. Je n’ai pas joué longtemps pour la sélection nationale; les Olympiques seront une grosse compétition. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Je ne sais pas ce que fera le personnel d’entraînement. On verra, mais ce serait extraordinaire de jouer en Corée du Sud.

«Tout ce que je peux faire, c’est jouer à mon mieux, la décision de qui ira là-bas ne me revient pas.»