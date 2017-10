Andreas Athanasiou et les Red Wings sur le point de s'entendre

Tout porte à croire que la saga impliquant les Red Wings de Detroit et l’attaquant Andreas Athanasiou prendra fin sous peu.

C’est du moins ce qu’avance le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman, vendredi.

En effet, le joueur de 23 ans et la formation du Michigan seraient sur le point de s’entendre sur les termes d’un contrat d’un an.

Athanasiou est actuellement un joueur autonome avec compensation et s’entraîne en Suisse avec le HC Lugano.

En 64 parties dans la LNH en 2016-2017, le joueur d’avant avait amassé 29 points, dont 18 buts. Il disputera la troisième saison dans la LNH en 2017-2018.

Athanasiou est un choix de quatrième tour des Red Wings, le 110e au total, du repêchage de la LNH de 2012.

