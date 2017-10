À la Bernier!

Publié aujourd'hui à 10h10

Que puis-je ajouter à ce concert d’éloges – méritées – que reçoit Patrice Bernier cette semaine?

Peu de choses, sinon revenir sur cette passion contagieuse à propos du jeu. Le soccer lui sort par les pores de la peau, c’est une obsession pour lui.

Après sa famille, c’est sa seule passion.

Dès ma première rencontre avec lui, j’ai su de quoi il en retournait. Il avait eu la gentillesse de s’asseoir une heure à mon micro pour la baladodiffusion que j’animais à Radio-Canada avec mes collègues Matthias Van Halst et Philippe Germain.

Après, on avait passé des heures sur une terrasse à parler foot, lui parlant sans discontinuer du FC Barcelone, de l’équipe nationale, de Michael Laudrup...

Bref, mes mots les plus sentis à son sujet, vous les aurez entendus – je l’espère – dans nos reportages à TVA Sports.

Vous l’aurez aussi vu dans notre spécial de 30 minutes que nous lui avons consacré cette semaine.

Tout au long de cette édition spéciale du magazine, une ombre a plané. Celle de l’ancien entraîneur du Bleu-Blanc-Noir, Frank Klopas.

Dans cette veine, j’ai pensé ressortir un article que j’avais écrit en 2015 à propos du #8 de l’Impact. Comme quoi son séjour avec le club ne fut pas nécessairement un long fleuve tranquille.

29 mars 2015

À propos du capitaine

Depuis le début de la saison, une question agace: pourquoi Patrice Bernier ne joue-t-il pas?

Tantôt l’entraîneur, tantôt des joueurs, tantôt des partisans se sont montrés irrités qu’on pose la question de temps à autre.

En somme, dans le schéma tactique actuel, le choix de Frank Klopas semble se faire entre Nigel Reo-Coker et Bernier, deux joueurs au style foncièrement différent.

Mais que disent les statistiques. La question est-elle légitime?

Un coup d’œil du côté du site de la ligue MLSsoccer.com

Patrice Bernier

Nigel Reo-Coker

Avantage Bernier d’un point de vue offensif. Le nombre de tirs et de passes décisives clairement en sa faveur au cours des deux dernières saisons.

Défensive

D’un point de vue défensif, le site d’Opta nous offre ces classements MLS pour ce qui est de la récupération par 90 minutes (traduction du terme « recoveries per 90 minutes»).

Saison MLS - 2014

Joueur Équipe Récupération / 90 min. Osvaldo Alonso Seattle 10,4 Dax McCarty NYRB 9,6 Tony Tchani Columbus 9,4 Gershon Koffie Vancouver 9,2 Matias Laba Vancouver 8,7 Patrice Bernier Montréal 8,7

Saison MLS - 2013

Joueur Équipe Récupération / 90 min. Tony Tchani Columbus 10,9 Patrice Bernier Montréal 10,7 Osvaldo Alonso Seattle 10,5 Warren Creavalle Houston 9,9 Gershon Koffie Vancouver 9,9

Saison MLS - 2012

Joueur Équipe Récupération / 90 min. Osvaldo Alonso Seattle 10,3 Dax McCarty NYRB 8,9 Roger Espinoza Kansas City 8,6 Michael Lahoud Philadelphie 8,6 Patrice Bernier Montréal 8,6

Bernier est le seul joueur avec Osvaldo Alonso des Sounders de Seattle à apparaître trois fois sur cette liste.

Pour la petite histoire, Alonso a été nommé sur l’équipe d’étoile de la MLS en 2011, 2012 et 2014.

Et pas de trace de Reo-Coker dans le Top 5.

Ça continue...

Et que dit le site Whoscored.com? Qui de Reo-Coker ou Bernier obtient la meilleure note (i.e. rating) à la fin de la saison?

En 2014

Je vous rappelle que l’Impact a terminé dernier du championnat et 10e dans l’Est avec 28 points.

Les Whitecaps, 5e dans l’Ouest avec 50 pts et Chivas USA 7e dans l’Ouest grâce à une récolte de 33 points.

Et en 2013?

La suite...

Et que dit Christian, le fondateur de Vision du Jeu?

À propos de Reo-Coker

«Là, on n’a définitivement pas un grand marqueur. Et ce pour quelqu’un qui a quand même une propension à se jeter vers l’avant.

«3 Buts Marqués en PL, mais 1 seul depuis son arrivée en MLS»

À propos de Bernier

«Comme beaucoup de joueurs, il est tributaire du système de jeu prôné par l’entraîneur.

«Bernier a joué un rôle très important lorsque l’équipe tournait très bien en début de règne de Marco Schällibaum.

«C’est-à-dire un système dont la base est défensive avec un bloc bas et lui juste devant la défense. Il peut alors être la première relance ou, dans plusieurs cas, être à la Passe Décisive.

«Là où c’est plus compliqué pour lui, c’est quand l’équipe doit faire le jeu dans le camp de l’adversaire. À son âge, il n’a plus les capacités physiques pour être à la fois le récupérateur qui fait beaucoup d’efforts pour couper les lignes de passes et à la disponibilité offensive pour faire le point d’appui dans le camp adverse. »

Choix

En somme, le choix des milieux de l’entraîneur Frank Klopas en est un de style, d’identité de jeu. Pas nécessairement de performance.

Au final, ce seront les victoires qui valideront celui-ci.

