Une victoire et le dossier est réglé

La situation est maintenant claire. Les Carabins de l’Université de Montréal doivent repartir de Québec avec une victoire de plus à leur fiche samedi, s’ils veulent mettre toutes les chances de leur côté de remporter le titre de la saison régulière.

Le comité d’appel indépendant qui se penchait sur la décision du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) d’annuler le match entre les Carabins et les Stingers de Concordia a confirmé le verdict. Ce duel avait dû être annulé en raison d’une épidémie de gastro-entérite.

En présumant que les Bleus et le Rouge et Or de l'Université Laval remporteront leur dernier duel du calendrier régulier la semaine prochaine, c’est littéralement le premier rang du classement et du même coup la ville hôtesse de la Coupe Dunsmore qui risque de se jouer au PEPS, samedi.

«La décision du RSEQ, c’est quelque chose que l’on va respecter, a expliqué la directrice des sports de l’Université de Montréal, Manon Simard. Maintenant, c’est à l’équipe de football de se préparer pour le match important de cette fin de semaine.»

En théorie, les Carabins auraient le droit de demander un deuxième appel, mais le comité en a décidé autrement. Les dirigeants de l’Université pourraient tout de même choisir d’amener le dossier devant la Cour, mais rien n’est encore décidé.

«De notre côté, on est en réflexion. On a reçu la réponse hier [mercredi] et on est en train de regarder ce qu’il y a dedans pour voir ce qu’on va faire avec ça», a rajouté madame Simard.

Distraction

Peu importe la manière dont se terminera cette saga, les joueurs ont la possibilité de se faire justice eux-mêmes en remportant le match de samedi.

Il est toutefois permis de se demander si tous les efforts qui ont été mis dans ce dossier n’ont pas nui à la préparation des athlètes.

«Honnêtement, quand je vois comment on a géré ça, je ne pense pas que ç’a été une distraction, a expliqué l’entraîneur-chef de l’équipe Danny Maciocia. On a bien fait ça et les joueurs ont senti qu’il y avait une distinction.»

«On leur en a parlé au début de la semaine et après la décision. Je ne pense pas qu’il y a des joueurs qui étaient fatigués ou tannés de cette histoire. Le focus est vraiment sur le match qui s’en vient.»

D’ici là, ce sont les partisans du football universitaire qui seront les grands gagnants, alors que deux des meilleures formations au pays devraient encore une fois offrir un spectacle enlevant devant un stade qui sera rempli à pleine capacité.