Une ligne de vêtements signée Patrice Bernier!

Publié hier à 23h57

Mis à jourhier à 23h58

Vous aimez Patrice Bernier? Vous pouvez maintenant porter du Patrice Bernier!

La boutique montréalaise Off The Hook vient de lancer une ligne de vêtements signature pour rendre hommage au capitaine de l’Impact de Montréal. Tout ça rendu possible grâce à son bon ami Angelo, copropriétaire de la boutique située en plein centre-ville de Montréal.

De la casquette au chandail en coton ouaté, les prix varient de 35$ à 140$.

La collection limitée Patrice Bernier x OTH compte 5 morceaux : Un t-shirt, un chandail à manches longues, un chandail en coton ouaté et deux casquettes. L’autographe du milieu de terrain et la date de son dernier match (22/10/17) apparaissent sur chacun des items. Une façon authentique de commémorer la carrière de 18 saisons du héros local.

Faites vite.

Premier arrivé, premier servi!