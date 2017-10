Un autre duel crucial

La table est mise pour un duel au sommet, samedi au PEPS, entre les deux meilleures formations au Québec, avec à la clé une sérieuse option sur le championnat de la saison régulière.

L’intérêt est indéniable pour ce duel entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal, alors que 15 000 billets ont trouvé preneur. Il faut remonter au match d’ouverture de 2014 dans une autre bataille de l’autoroute 20 pour recenser une aussi bonne foule. Au premier match en carrière de Hugo Richard, le Rouge et Or avait alors signé une victoire de 40-13 devant 17 123 amateurs dans une rencontre disputée sous les réflecteurs.

«C’est la place à être pour voir un match universitaire cette semaine au Canada, a résumé l’entraîneur-chef Glen Constantin. C’est le match le plus important de la saison qui devrait en principe couronner le champion de la saison régulière. C’est un match important, mais qui ne déterminera pas notre saison. Les gars sont excités, mais pas nerveux. La préparation va très bien et nous avons de bons plans de match en place. Quelques jeux feront la différence. Il faudra être aux aguets sur quelques jeux qui pourraient être utilisés pour contrer les tendances.»

Pas d’avantage du terrain

Danny Maciocia abonde dans le même sens. «Je ne sais pas si les gens réalisent la chance de voir possiblement les deux meilleurs programmes au pays s’affronter trois fois par année dans leur cour, a exprimé l’entraîneur-chef des Bleus. Il y a trois ou quatre ans, je pensais que la rivalité entre les Eskimos et les Stampeders dans la Ligue canadienne de football (LCF) était la meilleure au pays, mais je pense maintenant que celle entre Laval et Montréal est devenue la meilleure. C’est unique et spécial.»

Le Rouge et Or mise-t-il sur un avantage en évoluant à domicile? «Les deux équipes sont tellement confiantes que l’avantage du terrain existe plus ou moins, a souligné l’entraîneur-chef des Bleus Danny Maciocia. Laval nous a battus deux fois au CEPSUM l’an dernier et nous avons gagné trois fois à Québec au cours des trois dernières saisons.»

Coefficient

Les Carabins doivent maintenant gagner et non plus seulement s’incliner par cinq points et moins. Le comité d’appel a confirmé, mercredi, la décision du commissaire d’annuler le match entre les Carabins et les Stingers de Concordia du 5 octobre en raison d’une épidémie de gastro-entérite chez les Bleus.

«J’aurais été plus en maudit de la décision du comité d’appel si nous avions remporté le premier match par 15 points, a indiqué Maciocia. Avec un écart de seulement cinq points, on devait se rendre jusqu’à la fin du match quand même. Ce que je n’aime pas, c’est que les règles ont été changées pendant le match et qu’on nous a enlevé la possibilité de se présenter devant un comité de deuxième instance. J’espère qu’il n’y aura pas d’autres changements et qu’on ne se retrouvera pas à jouer à quatre essais et avec 11 joueurs. Le deuxième appel existe quand ça convient. Le RSEQ devra vivre avec leur décision. Il y a une grande réflexion à faire afin qu’un match ne se joue pas autour d’une table.»

La défensive devra faire mieux

La ligne tertiaire du Rouge et Or a connu des ennuis lors du premier match de la saison face aux Carabins qui ont engrangé 377 verges par la passe.

Adam Auclair est bien conscient de la situation, mais il a aussi bon espoir que les demis défensifs lavallois pourront rivaliser avec les receveurs montréalais.

«Ce ne fut pas notre meilleur match, a-t-il convenu, mais nous avons les athlètes nécessaires pour couvrir leurs receveurs. Dans le premier match, nous étions hésitants et peut-être un peu trop "soft". On pense avoir trouvé une solution pour les courtes passes du côté large du terrain.»

«La clé sera d’arrêter le jeu aérien des Carabins et les forcer à courir, poursuit la recrue par excellence au Québec en 2016. Depuis le match contre McGill, on a vraiment amélioré notre cohésion. Nous sommes revenus en force. La communication s’est beaucoup améliorée et nous avons travaillé de deux à trois fois par semaine nos plaqués depuis ce match contre McGill.»

Le quart-arrière Samuel Caron a réussi quelques belles courses lors du premier duel, notamment une en fin de match qui a scellé la victoire des Carabins. «Notre ligne défensive travaille pour le contenir dans la pochette et le forcer à lancer», a précisé Auclair.

Jeu aérien

Glen Constantin convient lui aussi que le Rouge et Or se doit d’offrir une meilleure performance défensive qu’au premier match remporté par les Bleus par la marque de 21-16. La couverture en milieu de terrain avait été laborieuse.

«Nous avons une meilleure équipe que lors du premier match, a souligné le pilote lavallois, mais c’est la même chose pour Montréal. Notre défensive est plus homogène et on sait plus ce que Montréal fait pour nous attaquer. La passe représente leur identité. Ils ont connu du succès lors du premier match, et je pense qu’ils miseront de nouveau sur le jeu aérien.»

Normandin tout près d’un record

Louis-Mathieu Normandin ne pense pas trop au record qu’il pourrait enregistrer demain au PEPS.

Louis-Mathieu Normandin pourrait écrire une nouvelle page du livre des records des Carabins de l’Université de Montréal en réussissant un touché par la passe, demain, face au Rouge et Or.

Avec 11 majeurs en carrière, le demi inséré étoile se retrouve à égalité avec Mikhaïl Davidson. «C’est toi qui me l’apprends, a souligné Normandin. Je ne suis pas trop un gars de statistiques ou de records. Ça va être le fun quand je vais le réussir, mais je n’y pense pas trop. Ce n’est pas une finalité d’établir un record.»

Si ses statistiques sont moins reluisantes qu’à sa première campagne, le produit des Spartiates du Vieux Montréal ne s’en formalise pas. «Le ballon est mieux réparti et ça se reflète sur les statistiques. C’est une bonne chose de mieux distribuer le ballon parce que nous sommes moins prévisibles pour l’adversaire. Ce n’est pas seulement à un ou deux gars de porter le fardeau.»

Progression

Malgré des chiffres à la baisse, Normandin est convaincu d’avoir progressé depuis son arrivée avec les Bleus en 2015. «Je suis de loin un meilleur receveur qu’à mes débuts universitaires, a-t-il raconté. Je suis un joueur plus polyvalent. J’améliore certains aspects chaque année dans l’espoir d’obtenir une opportunité au niveau supérieur. Je m’amuse beaucoup et j’apprécie de plus en plus mon expérience.»

«Gab (Gabriel Cousineau) apporte une approche dynamique dans le groupe de receveurs, de poursuivre l’auteur de 21 réceptions pour 320 verges et d’un touché en quatre rencontres au sujet de son entraîneur de position. C’est un perfectionniste et il a pris de l’expérience en travaillant avec les Eskimos d’Edmonton pendant la saison morte. Comme ancien quart-arrière, il connaît bien notre offensive.»

Normandin, Régis Cibasu, Guillaume Paquet et Kevin Kaya forment l’un des meilleurs groupes de receveurs au pays, sinon le meilleur.

«Ce n’est pas moi qui vais affirmer que nous avons le meilleur groupe, mais on se retrouve sûrement dans le Top 3 ou 4, a souligné l’entraîneur-chef Danny Maciocia. On distribue mieux le ballon cette année. C’est tellement plus compliqué de défendre et c’est un avantage très important. Ça procure plus d’espace à certains et ça fatigue les défensives adverses.»

Constantin s’incline

Glen Constantin n’hésite pas à accorder la première marche du podium aux Bleus. «Ils possèdent le meilleur groupe de receveurs au pays, a affirmé l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval. Normandin est très bon, Cibasu est un bel espoir pour le prochain repêchage de la LCF, Paquet nous fait toujours mal et Kaya est tout un athlète.»