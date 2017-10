Tuukka Rask à l’écart

Le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask ne disputera pas la rencontre de jeudi soir face aux Canucks de Vancouver.

L’organisation du Massachusetts en a fait l’annonce, jeudi matin.

#NHLBruins updates on tonight from Bruce Cassidy:



Rask: Out

Bergeron: Gametime decision

Backes: In

Khudobin: Starts

McIntyre: Backup goalie