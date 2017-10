Tomas Berdych, souffrant du dos, met un terme à sa saison

Le Tchèque Tomas Berdych, 18e joueur mondial, a annoncé jeudi qu'il mettait un terme à sa saison, en raison de douleurs récurrentes de dos.

«C'est avec regret que je dois annoncer la fin de la saison», a écrit Berdych, 32 ans, sur Twitter.

«Depuis Wimbledon, j'ai dû jouer avec une douleur au dos. Les médecins m'ont conseillé de prendre quelques semaines de repos et de me faire soigner, pour que je puisse me débarrasser de ces douleurs et être prêt à rejouer en 2018», a-t-il ajouté.

Eliminé au deuxième tour à Pékin et absent à Shanghai, le Tchèque renonce ainsi à participer au tournoi de Vienne (23-29 oct) et au Masters 1000 de Paris-Bercy (30 oct-5 nov).

Berdych, ex-no 4 mondial, a disputé cette saison une seule finale, perdue en mai à Lyon devant le Français Jo-Wilfried Tsonga 7-6 (2), 7-5, et a atteint les demi-finales à Wimbledon.

En septembre, il avait déclaré forfait pour le match des barrages de la Coupe Davis contre les Pays-Bas. Battus 3-2 à la Haye, les Tchèques ont été relégués dans le groupe I, l'antichambre du Groupe mondial, la saison prochaine.