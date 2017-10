PGA: Justin Thomas prend la tête à la Coupe CJ

Le no.4 mondial Justin Thomas a balayé un mauvais début de parcours pour retrouver sa pleine confiance et boucler jeudi en Corée du Sud le premier tour de la Coupe CJ comptant pour le circuit PGA avec une carte de -9 et une avance de trois coups en tête.

Le vainqueur du dernier Championnat de la PGA devance un groupe de cinq joueurs qui se partagent la deuxième place: le Malaisien Gavin Green, les Américains Chez Reavie, Scott Brown et Patrick Reed, ainsi que l'Australien Marc Leishman.

Thomas a commencé sa journée sur le trou 10 du parcours de Nine Bridges avec un «très mauvais» bogey, selon ses mots. Mais il s'est vite repris et a réussi un eagle au 12 qui marquait le début d'une impressionnante série de -8 en 7 trous avec encore 4 birdies et un autre eagle. Au retour, il a encore réussi 3 oiselets pour un bogey concédé.

La Coupe CJ qui se déroule sur l'île de Jeju est le premier tournoi PGA organisé en Corée du Sud.

Classement à l'issue du 1er tour (normale 72)

1. Justin Thomas (USA) -9 (63)

2. Scott Brown (USA) -6 (66)

. Gavin Green (MAS) -6 (66)

. Marc Leishman (AUS) -6 (66)

. Chez Reavie (USA) -6 (66)

. Patrick Reed (USA) -6 (66)

7. Tony Finau (USA) -5 (67)

. Russell Henley (USA) -5 (67)

. Charles Howell III (USA) -5 (67)

. Ollie Schniederjans (USA) -5 (67)

. Jhonattan Vegas (VEN) -5 (67)

12. Jason Day (AUS) -4 (68)