«Nos vétérans se doivent de jouer du meilleur hockey» - Philippe Boucher

Au lendemain d’une sortie éprouvante de son équipe à Drummondville, Philippe Boucher a martelé une fois de plus un message s’adressant aux vétérans les plus en vue dans le vestiaire des Remparts de Québec.

L’entraîneur-chef est loin de paniquer. Après tout, ses Diables rouges présentent toujours l’une des fiches les plus enviables de la LHJMQ après 11 rencontres (8-3) malgré deux défaites consécutives. Il y a toutefois un aspect qui le chicote particulièrement et il espère que les joueurs visés répondront par la bouche de leurs canons durant la fin de semaine, encore contre les Voltigeurs, vendredi au Centre Vidéotron, et contre l’Armada, à Boisbriand, dimanche.

«Certains de nos vétérans se doivent de jouer du meilleur hockey», a lancé le grand patron de la formation de la capitale, avant de préciser sa pensée et d’avancer le nom d’Olivier Garneau.

Question de confiance

Garneau avait connu un mois de février du tonnerre, la saison dernière, avant de subir une fracture du poignet qui l’a mis sur la touche jusqu’au plus récent camp d’entraînement. Auteur d’un seul but à ses sept précédentes parties, l’attaquant de Québec tarde à reproduire la même touche offensive depuis le début de la campagne, comme en témoignent ses quatre filets et six points. Boucher souhaite que son vétéran de 19 ans soit plus efficace dans toutes les phases de jeu.

«On a vanté beaucoup Olivier Garneau et j’ai toujours dit qu’on voulait repêcher des Olivier Garneau, et j’y crois encore dur comme fer, mais il se doit de jouer du meilleur hockey. J’ai beaucoup jasé avec depuis le début de la saison et ça ne semble pas être sa blessure.

Olivier a explosé offensivement l’an passé [...] Ce n’est pas par manque d’efforts, mais il doit travailler de la bonne manière et se faire confiance. Tôt ou tard, ça va débloquer», a mentionné le pilote québécois.

Boucher espère aussi le réveil du Suisse Philipp Kurashev, qui malgré ses 11 points en autant de rencontres, ne joue pas avec sa fougue habituelle depuis le voyage dans les Maritimes, et celui de Derek Gentile, blanchi dans les deux récents revers.

Avantage numérique anémique

Le retour du défenseur Christian Huntley après sept matchs de suspension donnera assurément un coup de main inespéré sur le jeu de puissance, qui n’a offert que deux buts lors des 34 dernières occasions, en cinq rencontres.

«Ça va aider que notre quart-arrière revienne. Il va falloir lui donner du temps. Si on peut rasseoir tout le monde dans sa chaise avec le retour de Huntley, ça va faire du bien [...] Je m’attends à ce qu’il nous amène de l’attaque et qu’il puisse jouer contre les meilleurs [joueurs adverses]», estimait Boucher.

Par ailleurs, l’attaquant Olivier Mathieu a été suspendu un match pour son dardage à l’endroit de Xavier Simoneau pendant le match de mercredi, à Drummondville.

Les Remparts ont eu congé d'entraînement, jeudi. Seuls les réservistes ont sauté sur la glace du Pavillon de la Jeunesse.