Les Devils continuent de surprendre

Le défenseur John Moore a inscrit le but décisif tôt en prolongation, jeudi à Ottawa, et les Devils du New Jersey l’ont emporté 5-4 contre les Sénateurs.

Le héros de la soirée a surpris Craig Anderson avec un tir des poignets que le gardien a effleuré. Moore a terminé la soirée avec deux points.

Premier choix au plus récent repêchage amateur, Nico Hischier a marqué ses deux premiers filets dans la Ligue nationale de hockey pendant l’engagement initial. À la troisième minute de jeu, il a projeté le disque dans une cage béante après que Drew Stafford eut contourné la cage ennemie pour lui refiler la rondelle.

Hischier a ajouté une mention d’aide. Kyle Palmieri et Marcus Johansson ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour permettre à leur formation d’effacer un retard de 4-2 au dernier tiers. Taylor Hall a amassé quatre aides.

Par ailleurs, le gardien Cory Schneider a été incapable de compléter la rencontre en raison d’une blessure au bas du corps. Il a bloqué 20 des 24 tirs dirigés vers lui avant de céder sa place à Keith Kinkaid au début de la troisième période. Celui-ci a été parfait en neuf lancers.

Le New Jersey a savouré un quatrième gain d’affilée à l’extérieur.

Pour les perdants, qui ont échappé leurs quatre parties locales cette saison, Kyle Turris, Tom Pyatt, Derick Brassard et Alexandre Burrows – avec son 200e but en carrière – ont enfilé l’aiguille. Anderson a affronté 46 tirs.

Zack Smith a été blessé au haut du corps et n’a pas fini le match.