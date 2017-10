Les Cubs tenteront de rester en vie pour une deuxième fois face aux Dodgers

Les Cubs de Chicago et les Dodgers de Los Angeles se disputeront les honneurs du cinquième match de la série de championnat de la Ligue nationale, jeudi soir, au Wrigley Field de Chicago.

Le duel sera présenté à TVA Sports 2, dès 20h00.

Les Cubs ont évité le balayage, la veille, en raison d’une victoire de 3-2 lors du quatrième duel entre les deux équipes. (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Les Dodgers avaient remporté les trois premiers matchs de la série.

En cas de victoire de la formation de la Ville des Vents, la série se transportera à Los Angeles pour les sixième et septième matchs. Si les Dodgers l’emportent, ils accéderont à la Série mondiale pour y affronter le gagnant de la série entre les Yankees de New York et les Astros de Houston (NYY mène 3-2).

Les Dodgers enverront leur lanceur-vedette Clayton Kershaw au monticule. Il fera face à Jose Quintana.