Leon Draisaitl se rapproche d'un retour au jeu

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl espère être en mesure de revenir au jeu samedi après-midi, alors que les siens seront de passage à Philadelphie pour y affronter les Flyers.

Draisaitl a subi une commotion cérébrale et ratera son troisième match consécutif, jeudi soir.

«C’est certain que j’espère pouvoir jouer, ce n’est pas un secret, a admis le joueur de 21 ans dans une entrevue publiée sur le site web du réseau Sportsnet. J’aimerais vraiment jouer ce soir [jeudi], mais je ne crois pas que c’est prudent. Ma tête est la chose la plus importante et je ne veux pas prendre de risques.»

Draisaitl s’est blessé en première période du duel face aux Jets de Winnipeg, le 9 octobre, lorsque le défenseur Jacob Trouba l’a mis en échec solidement.

Depuis le début de la saison, l’Allemand a récolté trois points, dont un but, en trois rencontres.